अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप पर पहली बार मलाइका ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वो आज भी मेरी जिंदगी का…

वहीं, मलाइका अरोड़ा ने अपने नाम के साथ जुड़े मिस्ट्रीमैन के बारे में भी बात की। एक्ट्रेस ने इस पर हंसते हुए कहा, "लोगों को बातें बनाना पसंद है। अगर मैं किसी पुराने दोस्त, गे फ्रेंड या यहां तक कि अपने मैनेजर के साथ भी बाहर निकलती हूं, तो लोग मेरा नाम उनके साथ जोड़ देते हैं। हालत यह है कि मेरी मां मुझे फोन करके पूछती हैं, 'बेबी, अब यह नया लड़का कौन है?" मलाइका ने साफ किया कि वह इन फालतू की अफवाहों को हवा नहीं देना चाहतीं। उन्होंने कहा कि इतने सालों के अनुभव के बाद वह समझ चुकी हैं कि जिस ग्लैमर इंडस्ट्री में वह हैं, वहां आपकी पर्सनल लाइफ कभी भी 'पर्सनल' नहीं रह सकती।