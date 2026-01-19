अक्षय खन्ना के फैंस को तगड़ा झटका, ‘दृश्यम’ के बाद अब इस बड़ी फ्रेंचाइजी से भी हाथ धो बैठे अभिनेता

हाल ही में 'एचटी सिटी' के साथ इंटरव्यू के दौरान रमेश तौरानी ने साफ किया कि अक्षय खन्ना को 'रेस 4' के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और फिल्म की कहानी में उनके किरदार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। निर्माता के मुताबिक, अक्षय खन्ना का ट्रैक पहले ही खत्म हो चुका है और उसे दोबारा जोड़ने का कोई प्लान नहीं है। इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि 'धुरंधर' की कामयाबी के बावजूद अक्षय खन्ना की ‘रेस’ फ्रेंचाइजी में वापसी नहीं होने वाली।