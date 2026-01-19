अक्षय खन्ना के फैंस को तगड़ा झटका, ‘दृश्यम’ के बाद अब इस बड़ी फ्रेंचाइजी से भी हाथ धो बैठे अभिनेता

Akshaye Khanna in Race 4 (सोर्स- इंस्टाग्राम)
Akshaye Khanna in Race 4: बॉलीवुड की चर्चित एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'रेस' एक बार फिर सुर्खियों में है। चौथे पार्ट को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं और फैंस लगातार यह जानने को उत्सुक हैं कि इस बार फिल्म में कौन-कौन से चेहरे नजर आएंगे। इसी बीच 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद अभिनेता अक्षय खन्ना के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गईं कि क्या वह एक बार फिर सैफ अली खान के साथ 'रेस 4' में दिखाई देंगे। अब इन तमाम अफवाहों पर खुद निर्माता रमेश तौरानी ने साफ जवाब दिया है।
हाल ही में 'एचटी सिटी' के साथ इंटरव्यू के दौरान रमेश तौरानी ने साफ किया कि अक्षय खन्ना को 'रेस 4' के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और फिल्म की कहानी में उनके किरदार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। निर्माता के मुताबिक, अक्षय खन्ना का ट्रैक पहले ही खत्म हो चुका है और उसे दोबारा जोड़ने का कोई प्लान नहीं है। इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि 'धुरंधर' की कामयाबी के बावजूद अक्षय खन्ना की ‘रेस’ फ्रेंचाइजी में वापसी नहीं होने वाली।
रमेश तौरानी ने ये भी बताया कि 'रेस' की कहानी एक तय ढांचे में आगे बढ़ती है और हर किरदार का एक सीमित सफर होता है। ऐसे में पुराने किरदारों को जबरदस्ती वापस लाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि ‘रेस 4’ पूरी तरह नई सोच और नए ट्विस्ट के साथ तैयार की जा रही है, ताकि दर्शकों को कुछ अलग और रोमांचक देखने को मिले।
इसी इंटरव्यू में सैफ अली खान के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा के जुड़ने की अफवाहों पर भी सवाल उठाया गया। इस पर निर्माता ने कहा कि फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और अभी तक किसी भी कलाकार को फाइनल नहीं किया गया है। यानी कास्टिंग को लेकर जो भी नाम सामने आ रहे हैं, वे सिर्फ कयास हैं। मेकर्स इस बार कहानी को मजबूत बनाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
अगर ‘रेस’ फ्रेंचाइजी के इतिहास पर नजर डालें तो इसका पहला पार्ट साल 2008 में रिलीज हुआ था, जिसमें सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद 2013 में आए दूसरे पार्ट में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई। वहीं, 2018 में रिलीज हुई ‘रेस 3’ में पूरी कास्ट बदल दी गई और सलमान खान के नेतृत्व में फिल्म बनाई गई, लेकिन यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी।
यही वजह है कि अब मेकर्स एक बार फिर सैफ अली खान की वापसी के साथ फ्रेंचाइजी को पटरी पर लाने की तैयारी में हैं। हालांकि, 'रेस 4' को लेकर अभी बहुत कुछ सीक्रेट रखा गया है। कहानी, कास्ट और रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर, ‘धुरंधर’ के बाद अक्षय खन्ना की वापसी की खबरों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 'रेस 4' किस नई कास्ट और किस नए अंदाज में दर्शकों के सामने आती है।
