‘ऐसे बहुत लोग…’, कास्टिंग काउच पर ‘अनुपमा’ के इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, रुपाली गांगुली के साथ बॉन्ड पर भी की बात

शिवम के मुताबिक, समय के साथ यह साफ हो जाता है कि कौन-सा शख्स सच में काम को लेकर गंभीर है और कौन किसी और उद्देश्य से बात कर रहा है। अगर किसी की नीयत ठीक न लगे, तो वहां रुकने के बजाय शांति और शालीनता के साथ खुद को उस स्थिति से अलग कर लेना ही बेहतर होता है। उनका मानना है कि बेवजह टकराव या समझौता करने से अच्छा है कि इंसान खुद के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे। शिवम ने इस बातचीत में ये भी बताया कि पूरी इंडस्ट्री को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहां कई लोग बेहद प्रोफेशनल और सहयोगी भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि सही और गलत के बीच पहचान करना कलाकार की जिम्मेदारी है।