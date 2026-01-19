19 जनवरी 2026,

सोमवार

मनोरंजन

‘ऐसे बहुत लोग…’, कास्टिंग काउच पर ‘अनुपमा’ के इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, रुपाली गांगुली के साथ बॉन्ड पर भी की बात

Shivam Khajuria on Casting Couch: 'अनुपमा' फेम एक्टर शिवम खजुरिया ने हाल ही में कास्टिंग काउच को लेकर अपनी राय साझा की है। उन्होंने बताया है कि इंडस्ट्री में कभी ना कभी हर किसी को इसका सामना करना ही पड़ता है। शिवम ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।

2 min read
मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 19, 2026

Shivam Khajuria on Casting Couch

Shivam Khajuria on Casting Couch (सोर्स इंस्टाग्राम-khajuriashivam24)

Shivam Khajuria on Casting Couch: टीवी जगत के लोकप्रिय शो 'अनुपमा' में प्रेम का किरदार निभा रहे अभिनेता शिवम खजुरिया ने हाल ही में कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी राय साझा की। शिवम ने इस मामले पर बिना किसी लाग-लपेट के सीधी और सधी हुई भाषा में बात की और बताया कि इंडस्ट्री में काम करते समय एक कलाकार को सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि लोगों को समझने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए।

कास्टिंग काउच पर शिवम ने तोड़ी चुप्पी (Shivam Khajuria on Casting Couch)

शिवम खजुरिया ने 'जूम' से बातचीत करते हुए कहा, 'मनोरंजन जगत में ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो काम से आगे बढ़कर चीजों को किसी दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं।' उनके मुताबिक, यह एक सच्चाई है जिससे कई कलाकारों का सामना होता है। ऐसे में एक अभिनेता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह सामने वाले इंसान की सोच और नीयत को समय रहते पहचान ले।

उन्होंने कहा कि एक अच्छा कलाकार वही होता है जो लोगों को बारीकी से देख और समझ सके। अगर कोई अभिनेता सामने वाले के इरादों को नहीं समझ पाता, तो वह न सिर्फ अपने करियर बल्कि अपनी निजी सीमाओं को लेकर भी मुश्किल में पड़ सकता है। शिवम मानते हैं कि अभिनय सिर्फ कैमरे के सामने परफॉर्म करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार को पढ़ना भी उसी का हिस्सा है।

'समय के साथ पता चल जाता है' (Actor Shivam Khajuria Interview)

शिवम के मुताबिक, समय के साथ यह साफ हो जाता है कि कौन-सा शख्स सच में काम को लेकर गंभीर है और कौन किसी और उद्देश्य से बात कर रहा है। अगर किसी की नीयत ठीक न लगे, तो वहां रुकने के बजाय शांति और शालीनता के साथ खुद को उस स्थिति से अलग कर लेना ही बेहतर होता है। उनका मानना है कि बेवजह टकराव या समझौता करने से अच्छा है कि इंसान खुद के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे। शिवम ने इस बातचीत में ये भी बताया कि पूरी इंडस्ट्री को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहां कई लोग बेहद प्रोफेशनल और सहयोगी भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि सही और गलत के बीच पहचान करना कलाकार की जिम्मेदारी है।

रुपाली-अद्रिजा पर भी की बात (Shivam Khajuria on Bond With Rupali Ganguly)

इससे पहले शिवम अपने को-स्टार्स रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि सेट का माहौल काफी पॉजिटिव रहता है। वहां काम के साथ-साथ हंसी-मजाक, सीखने का मौका और एक्टिंग के प्रति जुनून देखने को मिलता है, जो लंबे शूटिंग शेड्यूल को भी आसान बना देता है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो शिवम खजुरिया इन दिनों अनुपमा में प्रेम के रोल में नजर आ रहे हैं। शो में उनकी जोड़ी अद्रिजा रॉय के साथ दिखाई दे रही है, जो राही कपाड़िया का किरदार निभा रही हैं। दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। कुल मिलाकर, शिवम खजुरिया ने कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मुद्दे पर बेहद संतुलित और समझदारी भरी राय रखी है।

Updated on:

19 Jan 2026 07:55 am

Published on:

19 Jan 2026 07:53 am

Hindi News / Entertainment / 'ऐसे बहुत लोग…', कास्टिंग काउच पर 'अनुपमा' के इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, रुपाली गांगुली के साथ बॉन्ड पर भी की बात

