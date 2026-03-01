आप बेवकूफ हो…अश्लील गाने पर सफाई के बाद लोगों पर भड़कीं नोरा फतेही, ट्रोलर्स को दिया तगड़ा जवाब

Nora Fatehi Reacts to Trollers After Vulgar Song Controversy: बॉलीवुड की डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई डांस नंबर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद है। फिल्म 'केडी: द डेविल' के गाने ‘सरके चुनर’ को लेकर उठे विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि खुद नोरा को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। हालांकि, उनकी सफाई के बाद भी ट्रोल्स शांत नहीं हुए, जिसके बाद एक्ट्रेस ने तीखा रुख अपनाते हुए करारा जवाब दिया।