स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की जोड़ी प्यारी…फिर हो जाएं साथ, सलमान की एक्ट्रेस का बड़ा बयान, बोलीं- परिवारों के बीच की बात…

डेजी शाह ने साफ कहा कि वो अपने काम को किसी की निजी जिंदगी से अलग रखती हैं। उनके अनुसार, किसी व्यक्ति के पर्सनल मामलों के आधार पर उसके प्रोफेशनल काम को आंकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और मीडिया में जो दिखता है, वही पूरी सच्चाई नहीं होती। इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में निष्कर्ष निकालना गलत है।