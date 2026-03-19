एक्टर को ही नहीं पता था वही हैं ‘बड़े साहब’, आदित्य धर ने रखा सीक्रेट, ‘धुरंधर 2’ पर बड़ा खुलासा

Danish Iqbal Bade Sahab In Dhurandhar 2: बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसके साथ ही फिल्म के सबसे रहस्यमयी किरदार ‘बड़े साहब’ का खुलासा भी हो गया है। इस किरदार को निभाया है अभिनेता दानिश इकबाल ने, जो इससे पहले वेब सीरीज 'महारानी 2' में दिलशाद के रोल के लिए चर्चा में रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि खुद दानिश को भी काफी समय तक यह नहीं पता था कि वो फिल्म में ‘बड़े साहब’ का किरदार निभा रहे हैं।