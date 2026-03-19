एक्टर को ही नहीं पता था वही हैं ‘बड़े साहब’, आदित्य धर ने रखा सीक्रेट, ‘धुरंधर 2’ पर बड़ा खुलासा

Danish Iqbal Bade Sahab In Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)
Danish Iqbal Bade Sahab In Dhurandhar 2: बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसके साथ ही फिल्म के सबसे रहस्यमयी किरदार ‘बड़े साहब’ का खुलासा भी हो गया है। इस किरदार को निभाया है अभिनेता दानिश इकबाल ने, जो इससे पहले वेब सीरीज 'महारानी 2' में दिलशाद के रोल के लिए चर्चा में रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि खुद दानिश को भी काफी समय तक यह नहीं पता था कि वो फिल्म में ‘बड़े साहब’ का किरदार निभा रहे हैं।
जूम के साथ एक खास बातचीत में दानिश इकबाल ने खुलासा किया कि फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने उनके किरदार को लेकर बेहद गोपनीयता बरती। उन्होंने बताया कि शूटिंग शुरू होने के काफी समय बाद तक उन्हें इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि उनका किरदार ही ‘बड़े साहब’ है।
दानिश के मुताबिक, सेट पर सभी उन्हें ‘दाऊद भाई’ या ‘साहब’ कहकर बुलाते थे, जिससे उन्हें अंदाजा तो था कि उनका किरदार किसी बड़े गैंगस्टर से जुड़ा है, लेकिन ‘बड़े साहब’ की असली पहचान उनसे छुपाकर रखी गई थी। ये सस्पेंस फिल्म की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है।
फिल्म में दानिश का किरदार अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम से प्रेरित बताया जा रहा है। खास बात यह है कि फिल्म में इस किरदार को एक अलग उम्र और गहराई के साथ पेश किया गया है, जिसे पहले बड़े पर्दे पर इस तरह नहीं दिखाया गया।
दानिश ने बताया कि थिएटर में काम करने का उनका अनुभव इस किरदार को निभाने में काफी मददगार रहा, लेकिन फिल्मी दुनिया में इतने गहन और इंटेंस रोल को निभाना उनके लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण अनुभव था।
फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो हमजा अली माजरी/जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और बाकी कई कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं।
ये फिल्म एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है, जिसमें अंडरवर्ल्ड, राजनीति और खुफिया मिशनों का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म के कई किरदारों को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं, खासकर ‘बड़े साहब’ की पहचान को लेकर, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया था।
हालांकि फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसके कई पहलुओं को लेकर अभी भी चर्चा जारी है। खासकर ये सवाल कि क्या ‘बड़े साहब’ पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम पर आधारित हैं या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट छिपा है।
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