Tamil Nadu assembly elections: TVK की बढ़त पर टाइगर श्रॉफ का बड़ा बयान, थलपति विजय के लिए कह दी ऐसी बात

एक्टर टाइगर श्रॉफ ने X पर विजय की सराहना करते हुए लिखा कि लोगों का उन पर जो भरोसा है वो देखना कमाल का है और उन्होंने विजय को इस नए चैप्टर में और ताकत मिलने की कामना की। ये पोस्ट सामने आते ही विजय के फैंस ने कमेंट सेक्शन में टाइगर को इस जरूरी वक्त में साथ देने के लिए धन्यवाद देते हुए संदेशों की बाढ़ ला दी। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि टाइगर और विजय ने कभी पर्दे पर साथ काम नहीं किया। हालांकि, टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ 2019 की फिल्म 'बिगिल' में विजय के साथ काम कर चुके हैं। इस पारिवारिक कनेक्शन ने इस सपोर्ट को और भी खास बना दिया।