4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Tamil Nadu assembly elections: TVK की बढ़त पर टाइगर श्रॉफ का बड़ा बयान, थलपति विजय के लिए कह दी ऐसी बात

Tiger Shroff tamil nadu election result: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बीच एक्टर टाइगर श्रॉफ ने TVK (थलपति विजय) की बढ़त पर बड़ा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 04, 2026

TVK की बढ़त पर टाइगर श्रॉफ का बड़ा बयान, थलपति विजय के लिए कह दी ऐसी बात

थलपति विजय (फोटो सोर्स : X)

Tiger Shroff tamil nadu election result: तमिल सुपरस्टार और एक्टर से राजनेता बने विजय के लिए सोमवार 4 मई यानी आज का दिन बेहद ख रहा। बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी थी और इस खास अवसर पर बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने भी विजय को बधाई देते हुए अपना सपोर्ट जताया। इस समर्थन ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी।

लोगों का उन पर जो भरोसा है वो देखना कमाल का है

एक्टर टाइगर श्रॉफ ने X पर विजय की सराहना करते हुए लिखा कि लोगों का उन पर जो भरोसा है वो देखना कमाल का है और उन्होंने विजय को इस नए चैप्टर में और ताकत मिलने की कामना की। ये पोस्ट सामने आते ही विजय के फैंस ने कमेंट सेक्शन में टाइगर को इस जरूरी वक्त में साथ देने के लिए धन्यवाद देते हुए संदेशों की बाढ़ ला दी। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि टाइगर और विजय ने कभी पर्दे पर साथ काम नहीं किया। हालांकि, टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ 2019 की फिल्म 'बिगिल' में विजय के साथ काम कर चुके हैं। इस पारिवारिक कनेक्शन ने इस सपोर्ट को और भी खास बना दिया।

विजय को केवल बॉलीवुड से नहीं बल्कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी दमदार समर्थन मिला। सिबी सत्यराज, जय, वरलक्ष्मी सरथकुमार और श्रीमन जैसे स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके विजय के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। दरअसल, विजय के पिता और फिल्मकार एस. ए. चंद्रशेखर मतगणना से पहले थिरुथानी मुरुगन मंदिर गए और बेटे की जीत के लिए दुआएं मांगीं।

चुनाव नतीजों वाले दिन

बता दें, विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी TVK के लिए ये पहला बड़ा चुनावी मुकाबला था। एक एक्टर से राजनेता बनने का ये सफर कितना कामयाब होगा। इसका जवाब अब मतगणना के नतीजों में मिलना शुरू हो रहा था। एक्टर विजय थलापति की फिल्म 'जन नायकन' का कुछ हिस्सा कथित तौर पर लीक होने के बाद विवाद में है और CBFC सर्टिफिकेशन का इंतजार होने की वजह से रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

04 May 2026 03:15 pm

Published on:

04 May 2026 03:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Tamil Nadu assembly elections: TVK की बढ़त पर टाइगर श्रॉफ का बड़ा बयान, थलपति विजय के लिए कह दी ऐसी बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कंगना रनौत ने राहुल गांधी संग शादी की अफवाह को बताया बेहूदा, बोलीं- ‘महिलाओं को टारगेट करना बंद करो’

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News
बॉलीवुड

हेमा मालिनी की खूबसूरती देख दंग रह गईं सायरा बानो, भावुक होकर पहली मुलाकात को किया याद

Saira Banu Remembers Hema Malini
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की आंधी में कूदे जावेद अख्तर: प्रोपेगैंडा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- अपना एक नजरिया होता है

Javed akhtar shocking statement on dhurandhar 2 propaganda controversy ranveer singh
बॉलीवुड

कौन है सुशील कुमार? जिसकी मौत से टूटे सलमान खान, पोस्ट कर बोले- 5 मिनट पहले तक तो यही था

Salman Khan Close Friend come brother Sushil Kumar Death actor emotional post said i love you
बॉलीवुड

कंगना रनौत- राहुल गांधी की ‘शादी’ का क्या है सच? सोशल मीडिया पर वायरल दावे ने मचाई खलबली

Kangana Ranaut Rahul Gandhi wedding rumors big truth revealed viral news and boyfriend mystery
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.