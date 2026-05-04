‘धुरंधर 2’ की आंधी में कूदे जावेद अख्तर: प्रोपेगैंडा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- अपना एक नजरिया होता है

सोशल मीडिया पर चल रही बहस कि क्या यह फिल्म किसी खास राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देती है, इस पर जावेद अख्तर ने गहराई से बात की। उन्होंने कहा, "हर कहानी का अपना एक नजरिया होता है। क्या सिर्फ इसलिए कि कोई कहानी किसी खास तबके को रास नहीं आई, वह प्रोपेगैंडा हो जाती है? हर किसी को अपनी बात रखने का हक है।" उन्होंने आगे एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर प्रचार फिल्मों में गलत क्या है? उनके अनुसार, हर फिल्ममेकर की जिम्मेदारी सच को पेश करना है। जावेद जी का मानना है कि हर कहानी, चाहे वह काल्पनिक ही क्यों न हो, सतह के नीचे एक खास विचारधारा को समेटे रहती है।