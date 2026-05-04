कौन है सुशील कुमार? जिसकी मौत से टूटे सलमान खान, पोस्ट कर बोले- 5 मिनट पहले तक तो यही था

सलमान खान ने इस दुखद खबर की जानकारी खुद देर रात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए दी। 42 साल पुरानी इस दोस्ती के टूटने का गम सलमान के शब्दों में साफ छलक रहा था। अपने करीबी दोस्त सुशील को याद करते हुए बताया कि वह दोनों पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से एक-दूसरे के साथ थे। सलमान ने लिखा, "उसका नाम सुशील कुमार है या कम से कम 5 मिनट पहले तक तो यही था। अलविदा भाई। तुम एक सच्चे इंसान की तरह जिए और मौत से एक हेवीवेट चैंपियन की तरह लड़े।"