Bhaagi 4 Day 1: ‘बागी 4’ ने ओपनिंग पर ‘द बंगाल फाइल्स’ को चटाई धूल, ‘महावतार नरसिम्हा’ को भी छोड़ा पीछे

Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4' कल यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब उनकी उम्मीदों पर फिल्म खरी उतरती दिख रही है। दिग्गज एक्टर संजय दत्त ने इसमें खूंखार विलेन का किरदार निभाया है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन और संजय दत्त के दमदार विलेन वाले किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है। रिलीज के पहले ही दिन 'बागी 4' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर डाली है। साथ ही सुपरहिट फिल्म महावतार नरसिम्हा के कलेक्शन को पछाड़ दिया है।