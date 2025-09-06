Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Bhaagi 4 Day 1: ‘बागी 4’ ने ओपनिंग पर ‘द बंगाल फाइल्स’ को चटाई धूल, ‘महावतार नरसिम्हा’ को भी छोड़ा पीछे

Baaghi 4 Vs The Bengal Files Day 1: बागी 4 और द बंगाल फाइल्स के पहले दिन के कलेक्शन आ गए हैं। टाइगर श्रॉफ ने ओपनिंग डे पर विवेक अग्निहोत्री को करारी मात दी है। साथ ही ब्लॉकबस्टर फिल्म महावतार नरसिम्हा' को भी पीछे छोड़ दिया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 06, 2025

Baaghi 4 vs the bengal files
बागी 4 और द बंगाल फाइल्स की एक्स से ली गई तस्वीर

Baaghi 4 Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4' कल यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब उनकी उम्मीदों पर फिल्म खरी उतरती दिख रही है। दिग्गज एक्टर संजय दत्त ने इसमें खूंखार विलेन का किरदार निभाया है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन और संजय दत्त के दमदार विलेन वाले किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है। रिलीज के पहले ही दिन 'बागी 4' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर डाली है। साथ ही सुपरहिट फिल्म महावतार नरसिम्हा के कलेक्शन को पछाड़ दिया है।

बागी 4 की पहले दिन की कमाई (Baaghi 4 Box Office Collection Day 1)

जाने-माने ट्रैकर Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, साजिद नाडियाडवाला की एक्शन थ्रिलर बागी 4 ने पहले दिन धमाकेदार 12 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है। यह भी दिलचस्प है कि 'बागी 4' ने इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' के ओपनिंग कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसका ओपनिंग कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये था।

'द बंगाल फाइल्स' ने किया पहले दिन ये कलेक्शन (The Bengal Files Box Office Collection Day 1)

वहीं, बागी 4 ने इसी के साथ रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स को भी धूल चटा दी है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्ली जोशी और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार हैं। फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी रही थी। अब इसका असर इसके कलेक्शन पर भी देखने को मिला है। Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, 'द बंगाल फाइल्स' पहले दिन महज 1.75 करोड़ रुपये का ही कारोबार कर पाई, जो बेहद कम है।

टाइगर श्रॉफ का स्टारडम है बरकरार

बॉक्स ऑफिस के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म को दर्शकों ने ज्यादा पसंद किया है। 'बागी 4' की जबरदस्त ओपनिंग ने यह साबित कर दिया है कि टाइगर का स्टारडम अभी भी बरकरार है। वहीं, 'द बंगाल फाइल्स' को आने वाले दिनों में अपनी कमाई बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। 'बागी 4' का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है और इसे नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। वहीं, उम्मीद है कि ये फिल्म वीकेंड पर धमाल मचा सकती है।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

06 Sept 2025 08:23 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Bhaagi 4 Day 1: ‘बागी 4’ ने ओपनिंग पर ‘द बंगाल फाइल्स’ को चटाई धूल, ‘महावतार नरसिम्हा’ को भी छोड़ा पीछे

