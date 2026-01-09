‘मेरा बाप अमिताभ बच्चन है…’ The Raja Saab के ऑफर पर एक्ट्रेस ने जब प्रोड्यूसर को दिया जवाब, मची सनसनी

एक फिल्म प्रमोशन के दौरान रिद्धी कुमार ने बताया कि जब उन्हें प्रभास के अपोजिट कास्ट करने के लिए फोन किया गया, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। रिद्धी ने इसपर कहा, "मैंने प्रभास सर के साथ पहले 'राधे श्याम' में काम किया था। जब प्रड्यूसर SKN ने मुझे फोन कर कहा कि हम तुम्हें 'द राजा साब' में प्रभास के अपोजिट लीड हीरोइन चुन रहे हैं, तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, मेरे साथ। मैंने उनसे फोन पर कहा ठीक है और मेरा बाप अमिताभ बच्चन है। मुझे लगा ही नहीं था कि वे सच में मुझे कॉल कर रहे हैं, बाद में मेरे मैनेजर ने मुझे समझाया कि ये सच है और मुझे उन्हें वापस कॉल करना चाहिए।"