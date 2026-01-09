‘मेरा बाप अमिताभ बच्चन है…’ The Raja Saab के ऑफर पर एक्ट्रेस ने जब प्रोड्यूसर को दिया जवाब, मची सनसनी

फिल्म The Raja Saab में रिद्धी कुमार (सोर्स: x)
The Raja Saab Film On Riddhi Kumar: साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म The Raja Saab आज थिएटर में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर फैंस में भारी क्रेज है और प्रभास का नया दमदार लुक फैंस का दिल जीतने में सफल रहा है, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा मजेदार किस्सा सामने आया है, जिसे सुनकर आपको अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो सकता है। बता दें, फिल्म की एक्ट्रेस रिद्धी कुमार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि जब उन्हें इस फिल्म का ऑफर मिला, तो उन्होंने इसे स्कैम यानी धोखाधड़ी लग रहा था।
एक फिल्म प्रमोशन के दौरान रिद्धी कुमार ने बताया कि जब उन्हें प्रभास के अपोजिट कास्ट करने के लिए फोन किया गया, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। रिद्धी ने इसपर कहा, "मैंने प्रभास सर के साथ पहले 'राधे श्याम' में काम किया था। जब प्रड्यूसर SKN ने मुझे फोन कर कहा कि हम तुम्हें 'द राजा साब' में प्रभास के अपोजिट लीड हीरोइन चुन रहे हैं, तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, मेरे साथ। मैंने उनसे फोन पर कहा ठीक है और मेरा बाप अमिताभ बच्चन है। मुझे लगा ही नहीं था कि वे सच में मुझे कॉल कर रहे हैं, बाद में मेरे मैनेजर ने मुझे समझाया कि ये सच है और मुझे उन्हें वापस कॉल करना चाहिए।"
इसके बाद डायरेक्टर मारूति ने मुंबई आकर उन्हें कहानी सुनाई और फोटोशूट के बाद वे इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनीं। रिद्धी ने इस फिल्म के लिए खास तौर पर तेलुगु सीखी और डबिंग भी खुद की। प्रभास के साथ काम करने के अनुभव पर रिद्धी और फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने उनके 'फूड लव' के बारे में भी बताया और रिद्धी ने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, "अगर आप प्रभास के साथ काम कर रहे हैं, तो सेट पर अपने साथ योगा मेट ले जाना ना भूले, क्योंकि वहां इतना खाना आता है कि आपका वजन कम समय में बढ़ना तो तय है।"
'द राजा साब' साल 2026 की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। अगर इसके बजट की बात करें तो, 400 से 450 करोड़ रुपये के बीच है। फिल्म के प्रड्यूसर टीजी विश्वप्रसाद ने दावा किया है कि फिल्म पहले ही दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। प्रभास के साथ संजय दत्त का खूंखार अंदाज और हॉरर-कॉमेडी का तड़का फैंस को खूब पसंद आ रहा है। अब देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने नए रिकॉर्ड तैयार करती है।
