डायरेक्शन से परफॉर्मेंस तक, हर फ्रेम में कमाल: फरहान अख्तर की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें

फरहान अख्तर की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)
Farhan Akhtar: फरहान अख्तर 9 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। साल 2000 में फिल्म ‘दिल चाहता है’ के निर्देशन से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल तौर पर कदम रखा। बीते 25 सालों में फरहान ने खुद को सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता, सिंगर, म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर के रूप में भी स्थापित किया है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस ' एक्सेल एंटरटेनमेंट' इंडस्ट्री के प्रेस्टीजियस बैनर्स में गिना जाता है।
समय समय पर फरहान अख्तर ने अपनी लाइफ से जुड़े कई ऐसे किस्से शेयर किए हैं, जो पहले दर्शकों के सामने नहीं आए थे।
फरहान अख्तर ने बताया है कि वे अपने पिता, लेजेंडरी राइटर और गीतकार जावेद अख्तर के सामने हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं। उनका मानना है कि पिता के ज्ञान और भाषा पर पकड़ के सामने उनकी हिंदी हल्की पड़ सकती है, इसलिए वे इंग्लिश में बात करना ज्यादा ठीक समझते हैं।
‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ में स्काईडाइविंग जैसे खतरनाक स्टंट करने वाले फरहान को असल जिंदगी में कॉकरोच से डर लगता है। एक इंटरेक्शन के दौरान फरहान ने बताया था कि उन्होंने गाड़ी चलाना काफी लेट उम्र में सीखा। उनकी उम्र करीब 22 साल थी, जब उन्होंने ड्राइविंग सीखी और बाइक चलाना तब सीखा जब उन्हें जब 2009 - 2010 में फिल्म ' कार्तिक कॉलिंग कार्तिक ' करनी थी।
फरहान अख्तर का पसंदीदा रंग काला है। उनका मानना है कि काला रंग कहीं भी पहना जा सकता है और यह पहनने के बाद स्टाइल के मामले में कभी गलती नहीं होती।। यही वजह है कि उनके वॉर्डरोब में सबसे ज्यादा काले कपड़े ही हैं।
फरहान ने स्वीकार किया है कि निजी जीवन में वे कभी फिल्म ‘लक्ष्य’ के मुख्य किरदार करण की तरह बिना किसी उद्देश्य के थे। बाद में उनकी मां हनी ईरानी ने उन्हें झकझोरा, जिसके बाद उन्होंने ‘दिल चाहता है’ जैसी यादगार फिल्म बनाई। ‘लक्ष्य' का निर्देशन भी फरहान अख्तर ने किया था।
फरहान अख्तर ने ‘दिल चाहता है’ (2001),‘लक्ष्य’ (2004), ‘डॉन’ (2006) और ‘डॉन 2’ (2011) जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया है। उनकी फिल्मों को स्केल, प्रोडक्शन वैल्यू और ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। अर्बन और मॉडर्न कहानियां, रियलिस्टिक किरदार और कमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ कहानी कहने का उनका अंदाज उन्हें एक अलग पहचान देता है।
म्यूजिक के प्रति अपने जुनून और अपनी अनोखी आवाज के दम पर फरहान अख्तर सालों से स्टेज कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ‘रॉक ऑन’ का म्यूजिक एल्बम आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
फरहान अख्तर ने सिर्फ 27 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीत लिया था। उन्हें 2002 में ‘दिल चाहता है’ और 2009 में ‘रॉक ऑन’ के लिए बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवॉर्ड मिला।
फरहान अख्तर के पिता जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार और स्क्रीन राइटर हैं, जबकि उनकी मां हनी ईरानी भी एक जानी-मानी राइटर हैं। फरहान का बचपन पूरी तरह फिल्मी माहौल में बीता है। उनकी बहन जोया अख्तर भी एक सफल फिल्ममेकर हैं। अपनी पहली पत्नी अधुना भबानी से डिवोर्स के बाद फरहान अख्तर ने 19 फरवरी 2022 को शिबानी दांडेकर से शादी कर ली थी.
फरहान अख्तर की हाल ही में (2025) फिल्म ‘120 बहादुर’ रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभाया । वहीं ‘डॉन 3’ और ‘जी ले जरा' के निर्देशन को लेकर लंबे समय से चर्चा है, हालांकि अभी तक इन पर कोई आफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। एक प्रोड्यूसर के तौर पर फरहान 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' के बैनर तले कई फिल्में और ओटीटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं।
साथ ही 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने हाल ही में यूनिवर्सल म्यूजिक (Universal Music) के साथ बड़ा टाई अप किया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग