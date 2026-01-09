डायरेक्शन से परफॉर्मेंस तक, हर फ्रेम में कमाल: फरहान अख्तर की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें

Farhan Akhtar: फरहान अख्तर 9 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। साल 2000 में फिल्म ‘दिल चाहता है’ के निर्देशन से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल तौर पर कदम रखा। बीते 25 सालों में फरहान ने खुद को सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता, सिंगर, म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर के रूप में भी स्थापित किया है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस ' एक्सेल एंटरटेनमेंट' इंडस्ट्री के प्रेस्टीजियस बैनर्स में गिना जाता है।