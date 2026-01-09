9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

डायरेक्शन से परफॉर्मेंस तक, हर फ्रेम में कमाल: फरहान अख्तर की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें

Farhan Akhtar: फरहान अख्तर के जन्मदिन के अवसर पर उनके करियर, पर्सनल लाइफ, निजी जीवन, आदतों और आने वाले प्रोजेक्ट्स से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के लिए पढ़िए...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

सुमित शर्मा

Jan 09, 2026

Farhan Akhtar Birthday

फरहान अख्तर की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

Farhan Akhtar: फरहान अख्तर 9 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। साल 2000 में फिल्म ‘दिल चाहता है’ के निर्देशन से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल तौर पर कदम रखा। बीते 25 सालों में फरहान ने खुद को सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता, सिंगर, म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर के रूप में भी स्थापित किया है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस ' एक्सेल एंटरटेनमेंट' इंडस्ट्री के प्रेस्टीजियस बैनर्स में गिना जाता है।

समय समय पर फरहान अख्तर ने अपनी लाइफ से जुड़े कई ऐसे किस्से शेयर किए हैं, जो पहले दर्शकों के सामने नहीं आए थे।

पिता के सामने हिंदी बोलने में झिझक

फरहान अख्तर ने बताया है कि वे अपने पिता, लेजेंडरी राइटर और गीतकार जावेद अख्तर के सामने हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं। उनका मानना है कि पिता के ज्ञान और भाषा पर पकड़ के सामने उनकी हिंदी हल्की पड़ सकती है, इसलिए वे इंग्लिश में बात करना ज्यादा ठीक  समझते हैं।

कॉकरोच से डर

‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ में स्काईडाइविंग जैसे खतरनाक स्टंट करने वाले फरहान को असल जिंदगी में कॉकरोच से डर लगता है। एक इंटरेक्शन के दौरान फरहान ने बताया था कि उन्होंने गाड़ी चलाना काफी लेट उम्र में सीखा। उनकी उम्र करीब 22 साल थी, जब उन्होंने ड्राइविंग सीखी और बाइक चलाना तब सीखा जब उन्हें जब 2009 - 2010 में फिल्म ' कार्तिक कॉलिंग कार्तिक ' करनी थी।

काला रंग है फेवरेट

फरहान अख्तर का पसंदीदा रंग काला है। उनका मानना है कि काला रंग कहीं भी पहना जा सकता है और यह पहनने के बाद स्टाइल के मामले में कभी गलती नहीं होती।। यही वजह है कि उनके वॉर्डरोब में सबसे ज्यादा काले कपड़े ही हैं।

निजी जीवन में ‘लक्ष्य’ जैसा किरदार

फरहान ने स्वीकार किया है कि निजी जीवन में वे कभी फिल्म ‘लक्ष्य’ के मुख्य किरदार करण की तरह बिना किसी उद्देश्य के थे। बाद में उनकी मां हनी ईरानी ने उन्हें झकझोरा, जिसके बाद उन्होंने ‘दिल चाहता है’ जैसी यादगार फिल्म बनाई। ‘लक्ष्य' का निर्देशन भी फरहान अख्तर ने किया था।

फरहान अख्तर की निर्देशित फिल्में

फरहान अख्तर ने ‘दिल चाहता है’ (2001),‘लक्ष्य’ (2004), ‘डॉन’ (2006) और ‘डॉन 2’ (2011) जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया है। उनकी फिल्मों को स्केल, प्रोडक्शन वैल्यू और ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। अर्बन और मॉडर्न कहानियां, रियलिस्टिक किरदार और कमर्शियल एंटरटेनमेंट के साथ कहानी कहने का उनका अंदाज उन्हें एक अलग पहचान देता है।

म्यूजिक और परफॉर्मेंस

म्यूजिक के प्रति अपने जुनून और अपनी अनोखी आवाज के दम पर फरहान अख्तर सालों से स्टेज कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ‘रॉक ऑन’ का म्यूजिक एल्बम आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

27 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड

फरहान अख्तर ने सिर्फ 27 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीत लिया था। उन्हें 2002 में ‘दिल चाहता है’ और 2009 में ‘रॉक ऑन’ के लिए बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवॉर्ड मिला।

फरहान अख्तर का परिवार

फरहान अख्तर के पिता जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार और स्क्रीन राइटर हैं, जबकि उनकी मां हनी ईरानी भी एक जानी-मानी राइटर हैं। फरहान का बचपन पूरी तरह फिल्मी माहौल में बीता है। उनकी बहन जोया अख्तर भी एक सफल फिल्ममेकर हैं। अपनी पहली पत्नी अधुना भबानी से डिवोर्स के बाद फरहान अख्तर ने 19 फरवरी 2022 को शिबानी दांडेकर से शादी कर ली थी.

फरहान के आने वाले प्रोजेक्ट्स

फरहान अख्तर की हाल ही में (2025) फिल्म ‘120 बहादुर’ रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभाया । वहीं ‘डॉन 3’ और ‘जी ले जरा' के निर्देशन को लेकर लंबे समय से चर्चा है, हालांकि अभी तक इन पर कोई आफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। एक प्रोड्यूसर के तौर पर फरहान 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' के बैनर तले कई फिल्में और ओटीटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं।

साथ ही 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने हाल ही में  यूनिवर्सल म्यूजिक (Universal Music) के साथ बड़ा टाई अप किया है।

ये भी पढ़ें

घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स
बॉलीवुड
Border 2 New Song

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

09 Jan 2026 08:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / डायरेक्शन से परफॉर्मेंस तक, हर फ्रेम में कमाल: फरहान अख्तर की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Rekha का चौंकाने वाला खुलासा: जबरन Kiss, खून बहा, दर्द में तड़पती रही 15 साल की लड़की

Rekha Early Career Incident
मनोरंजन

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड

घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

Border 2 New Song
बॉलीवुड

‘मेरा बाप अमिताभ बच्चन है…’ The Raja Saab के ऑफर पर एक्ट्रेस ने जब प्रोड्यूसर को दिया जवाब, मची सनसनी

The Raja Saab
बॉलीवुड

उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने… जब खुद से छोटी लड़की को देख कंट्रोल खो बैठे थे शत्रुघ्न सिन्हा

Shatrughan Sinha lost control when he saw poonam in train he touch her hug her and pull her
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.