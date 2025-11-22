'मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं...' 'जी ले जरा' की शूटिंग डिले होने से परेशान थे फरहान अख्तर

दरअसल, इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2021 में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ अहम किरदार के रूप में की गई थी, लेकिन तब से दोबारा इस पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई। बता दें, फरहान ने ये भी शेयर किया कि वो फिल्म शुरू होने का इंतजार करते हुए अपने शेड्यूल को बदलते रहे, जो टेंशन वाली बात थी। फरहान ने आगे ये भी बताया, "फिल्म की शूटिंग की तारीख बस आगे बढ़ती रही और ये बहुत तनावपूर्ण समय था क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपना समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर रहा हूं और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ढाई साल बीत चुके थे और इतने समय तक खाली बैठे रहना एक निर्देशक के रूप में अच्छी बात नहीं है।"