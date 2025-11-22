'मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं...' 'जी ले जरा' की शूटिंग डिले होने से परेशान थे फरहान अख्तर

फरहान अख्तर (सोर्स: X @CinemaniaIndia)
Farhan Akhtar: फिल्म डायरेक्टर और एक्टर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी फिल्म '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस पर सफलता को इंजॉय कर रहे हैं। बता दें, उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म शाहरुख खान अभिनीत 'डॉन 2' है, जो 2011 रिलीज हुई थी। तब से फरहान ने 2 नई फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला लिया, जिसमें पहली फिल्म 'जी ले जरा' और दूसरी 'डॉन 3' का एलान किया है। फिल्म 'डॉन 3' की शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। तो वहीं, 'जी ले जरा' अनिश्चितता के वजह में फंसी हुई है।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फरहान ने आखिरकार 'जी ले जरा' में हुई देरी पर खुलकर बात की, जिसमें फिल्म के शूरू होने का इंतजार करते हुए उन्होंने 2 साल से ज्यादा बर्बाद कर दिए, लेकिन फिल्म कभी शुरू नहीं हो पाई। फरहान ने आगे बताया कि, 'ये फिल्म अब फिलहाल के लिए टाल दी गई है, क्योंकि वो अपने अगले प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ चुके हैं।'
इतना ही नहीं, फरहान अख्तर ने दिए इंटरव्यू 'अनफिल्टर्ड बाय समदिश' में अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, 'जी ले जरा फिल्म में हुई देरी ने कैसे डायरेक्टर के रूप में उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया।' साथ ही फरहान ने आगे कहा, "मेरी फिल्म 'तूफान' 2021 में रिलीज हुई थी और उसके तुरंत बाद, मैं 'जी ले जरा' फिल्म डायरेक्ट करने वाला था। ये बस टलती चली गई और उन 2 सालों तक मैंने अपने रास्ते में आए सभी मौकों को मना कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब आपको कोई फिल्म डायरेक्ट करना होता है तो आप सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसीलिए मेरे पास आए सारे प्रोजेक्ट को मैं मना करता चला गया।"
दरअसल, इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2021 में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ अहम किरदार के रूप में की गई थी, लेकिन तब से दोबारा इस पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई। बता दें, फरहान ने ये भी शेयर किया कि वो फिल्म शुरू होने का इंतजार करते हुए अपने शेड्यूल को बदलते रहे, जो टेंशन वाली बात थी। फरहान ने आगे ये भी बताया, "फिल्म की शूटिंग की तारीख बस आगे बढ़ती रही और ये बहुत तनावपूर्ण समय था क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपना समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर रहा हूं और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ढाई साल बीत चुके थे और इतने समय तक खाली बैठे रहना एक निर्देशक के रूप में अच्छी बात नहीं है।"
फरहान ने अपनी आत्मविश्वास की कमी को लेकर कहा, 'मैं सोचने लगा था कि शायद लोगों को लग रहा होगा कि मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे फिल्म डायरेक्ट किए 12 साल हो गए थे और शायद लोग मेरी क्षमता पर संदेह कर रहे थे। जब आप एक थेरेपिस्ट के साथ बैठते हैं और आप ये बातें बताते हैं, तो आपको एहसास होने लगता है कि ये सब कहां से आ रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता था, चलो मैं इस फिल्म से आगे बढ़ता हूं'।" बता दें कि फिल्म ना रिलीज के पीछे कई कारण है, जिसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है।
