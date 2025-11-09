Patrika LogoSwitch to English

फरहान अख्तर की अटक गई थी सांसें… फिल्म ‘लम्हे’ के सेट पर जब हुआ था श्रीदेवी के साथ ये हादसा

Farhan Akhtar: फिल्म 'लम्हे' की शूटिंग के समय एक ऐसा हादसा हुआ कि असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम कर रहे फरहान अख्तर की सांसें अटक गई थीं। इस हादसे का शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद श्रीदेवी थीं…

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 09, 2025

फरहान अख्तर की अटक गई थी सांसें... फिल्म 'लम्हे' के सेट पर जब हुआ था श्रीदेवी के साथ ये हादसा

फरहान अख्तर के Instagram a. से ली गई फोटो

Farhan Akhtar: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर फरहान अख्तर हाल में 'आप की अदालत' में रजत शर्मा के सवालों के कठघरे में जवाब देते नजर आए है। इस बीच उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई मजेदार किस्से शेयर किए है, जिसमें से एक है यश चोपड़ा की फिल्म 'लम्हे' की शूटिंग का किस्सा।

फरहान अख्तर की अटक गई थी सांसें

रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए, फरहान अख्तर ने कहा, 'उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म 'लम्हे' में असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम किया था। जिसमें शूटिंग के दौरान श्रीदेवी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे याद करके मैं कभी-कभी डर जाता हूं और कभी-कभी मुझे खूब हंसी आती हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया, 'एक बार शूटिंग के दौरान श्रीदेवी फिल्म 'लम्हे' के सेट पर गिर गई थीं, जिससे मुझे लगा कि मेरी नौकरी खतरे में है और मेरी सांसें थम गई थीं।

'लम्हे' के सेट पर जब हुआ था श्रीदेवी के साथ ये हादसा

इसके बाद रजत शर्मा ने जब फरहान से पूछा कि क्या उन्होंने श्रीदेवी को गिराया था, तो फरहान ने जवाब देते हुए कहा, 'मैं कौन होता हूं श्रीदेवी जैसे बड़े एक्टर को गिराने वाला? मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट कैमरामैन था। मैं बता दूं कि मैं सातवां और आठवां कैमरामैन था। इससे पहले कैमरामैन मनमोहन और मंजीत थे, जो क्रेन पर बैठकर अपने व्यूफाइंडर से सब देख रहे थे।

सीन ये था कि श्रीदेवी को एक बुरी खबर मिलती है और वो फ्रस्ट्रेशन में डांस करना शुरू कर देती हैं। उन्होंने पहले कोरियोग्राफर सरोज खान से बात की थी, और चीफ कैमरामैन ने मुझे बताया कि फर्श पर कुछ चमक रहा है, तो मैं एक बाल्टी पानी और कपड़ा लेकर उस जगह को सुखाने गया। इसके बाद श्रीदेवी आगे आईं और उनका पैर फिसल गया और ठीक मेरे सामने गिर गईं।'

इतना ही नहीं, एक्टर फरहान अख्तर ने बताया, 'श्रीदेवी के गिरते ही वहां सन्नाटा छा गया और सब कुछ पिन ड्रॉप साइलेंस था। मुझे लगा कि फिल्मों में अब मेरा करियर खत्म हो गया।' साथ ही उन्होंने ये भी बताया 'मैं श्रीदेवी का शुक्रगुजार हूं कि वो अचानक हंसने लगीं, और जब दूसरों ने उन्हें हंसते देखा तो वे भी उनके साथ जोर-जोर से हंसने लगे। उनकी सिर्फ हसीं के कारण आज मैं यहां बैठा हूं।'

