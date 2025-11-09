फरहान अख्तर की अटक गई थी सांसें... फिल्म 'लम्हे' के सेट पर जब हुआ था श्रीदेवी के साथ ये हादसा

रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए, फरहान अख्तर ने कहा, 'उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म 'लम्हे' में असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम किया था। जिसमें शूटिंग के दौरान श्रीदेवी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे याद करके मैं कभी-कभी डर जाता हूं और कभी-कभी मुझे खूब हंसी आती हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया, 'एक बार शूटिंग के दौरान श्रीदेवी फिल्म 'लम्हे' के सेट पर गिर गई थीं, जिससे मुझे लगा कि मेरी नौकरी खतरे में है और मेरी सांसें थम गई थीं।