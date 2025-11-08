Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

7 साल बाद अब OTT पर कमबैक करने को तैयार है अनुष्का, जानें क्या होगा इस बार का सस्पेंस

Anushka Sharma After 7 years : साल के लंबे समय के बाद, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार उनकी वेब सीरीज में किस तरह का सस्पेंस और कहानी देखने को मिलेगी…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 08, 2025

7 साल बाद अब OTT पर कमबैक करने को तैयार है अनुष्का, जानें क्या होगा इस बार का सस्पेंस

अनुष्का शर्मा (सोर्स: X @_heavenlyinsane)

Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जिन्हें प्यार से Virushka कहा जाता है, बी-टाउन के सबसे चहेते कपल में से एक हैं। शादी के 7 साल बाद अनुष्का शर्मा एक बार फिर स्क्रीन पर वापसी करने को तैयार हैं। बता दें कि उन्हें आखिरी बार 2018 में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ फिल्म 'जीरो' में देखा गया था। खबरों के अनुसार अनुष्का शर्मा की 'चकदा एक्सप्रेस' के मेकर्स अब फिल्म को रिलीज करने के लिए काफी उत्सुक हैं।

अब OTT पर कमबैक करने को तैयार है अनुष्का

मिड-डे के अनुसार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद 'चकदा एक्सप्रेस' के मेकर्स ने कहा, "हमने नेटफ्लिक्स इंडिया के टॉप अधिकारियों को पर्सनली लिखा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या वे इस विवाद से ऊपर उठकर फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। झूलन गोस्वामी जैसी लेजेंड पर बनी बायोपिक फैंस तक पहुंचने की हकदार है।'' इसके बाद उनसे अपनी फिल्म रिलीज करने का ऑफिशियल नोटिस की भी मांग की गई है।

बता दें कि फिल्म सालों से इसलिए अटकी हुई है क्योंकि नेटफ्लिक्स के हेड को फिल्म का आउटपुट पसंद नहीं आया था। साथ ही, फिल्म प्रोडक्शन हाउस का बजट ज्यादा हो गया था परेशानी तब और बढ़ गई जब प्लेटफॉर्म के हेड को ये प्रोजेक्ट जिस तरह से बन रहा था, वो पसंद नहीं आया।"

जानें क्या होगा इस बार का सस्पेंस

फिल्म मेकर्स ने कहा है कि 'चकदा एक्सप्रेस' के राइट्स फिलहाल नेटफ्लिक्स के पास हैं और टीम से उम्मीद है कि वो इस महीने ये फाइनल फैसला लेगी कि इसमें क्या नया बदलाव करना है इसके बाद इसे रिलीज किया जाएगा। फिल्म की कहानी की बात करें तो 'चकदा एक्सप्रेस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है। जिसे स्पोर्ट्स ड्रामा नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा।

अब अगर अनुष्का शर्मा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, विराट कोहली से शादी करने वाली अनुष्का शर्मा लंदन चली गई हैं, जहां वो चकाचौंध और ग्लैमर से दूर एक शांत जीवन जी रही हैं। वे 2024 में भारत से बाहर चले गए थे लेकिन काम के सिलसिले में देश आते रहते हैं।

