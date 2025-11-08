7 साल बाद अब OTT पर कमबैक करने को तैयार है अनुष्का, जानें क्या होगा इस बार का सस्पेंस

Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जिन्हें प्यार से Virushka कहा जाता है, बी-टाउन के सबसे चहेते कपल में से एक हैं। शादी के 7 साल बाद अनुष्का शर्मा एक बार फिर स्क्रीन पर वापसी करने को तैयार हैं। बता दें कि उन्हें आखिरी बार 2018 में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ फिल्म 'जीरो' में देखा गया था। खबरों के अनुसार अनुष्का शर्मा की 'चकदा एक्सप्रेस' के मेकर्स अब फिल्म को रिलीज करने के लिए काफी उत्सुक हैं।