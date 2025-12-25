‘स्त्री 2’ और ‘छावा’ को पछाड़ ‘धुरंधर’ बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

Dhurandhar Box Office Collection Day 20: अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह अभिनीत आदित्य धर की फिल्म धुरंधर अपनी रिलीज के बाद से ही तारीफें बटोर रही है। फिल्म की कहानी, कलाकार और किरदारों की हर ओर चर्चा हो रही है। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म बॉक्स की भी धुरंधर बन चुकी है। इस साल रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। और धुरंधर ने अपनी 20 दिनों की कमाई के बाद टॉप पोजीशन पर कब्जा कर लिया है।