बॉलीवुड

‘स्त्री 2’ और ‘छावा’ को पछाड़ ‘धुरंधर’ बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

Dhurandhar Box Office Collection Day 20: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में 'स्त्री 2' और 'छावा' को पछाड़कर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने 20 दिनों में भारत में अब तक 607.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है ।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 25, 2025

Dhurandhar breaks stree 2 and Chhaava Records

'धुरंधर' ने 'स्त्री 2' और 'छावा' को पछाड़ा। (फोटो सोर्स: IMDb)

Dhurandhar Box Office Collection Day 20: अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह अभिनीत आदित्य धर की फिल्म धुरंधर अपनी रिलीज के बाद से ही तारीफें बटोर रही है। फिल्म की कहानी, कलाकार और किरदारों की हर ओर चर्चा हो रही है। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म बॉक्स की भी धुरंधर बन चुकी है। इस साल रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। और धुरंधर ने अपनी 20 दिनों की कमाई के बाद टॉप पोजीशन पर कब्जा कर लिया है।

Sacnilk अनुसार, फिल्म ने तीसरे बुधवार को लगभग 17.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे 20 दिनों का भारत में कुल कलेक्शन 607.25 करोड़ रुपये हो गया। जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

डोमेस्टिक फ्रंट पर 'धुरंधर' ने 'स्त्री 2' और 'छावा' को पछाड़ा

आपको बता दें कि रणवीर की 'धुरंधर' ने इस साल रिलीज हुई श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर कॉमेडी 'स्त्री 2' और विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की 'छावा' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 597.99 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि छावा ने कुल 601.54 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

'जवान' को पछाड़ पाएगी 'धुरंधर'?

हिंदी फिल्मों में अभी तक सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म जवान है। एटली द्वारा निर्देशित और शाहरुख़ खान अभिनीत इस फिल्म ने कुल 640.25 करोड़ रुपये कमाए थे। अब देखना ये होगा कि क्या धुरंधर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनेगी या नहीं।

'धुरंधर' को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर और अक्षय की ये फिल्म 'जवान' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जल्द ही पार कर लेगी और आगे निकल जायेगी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी।

और अगर बात की जाए पैन इंडिया फिल्मों की तो अब 'धुरंधर' जल्द ही 'कल्कि 2898 AD', 'RRR', 'KGF चैप्टर 2', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' जैसी दक्षिण भारतीय पैन-इंडिया फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकलना होगा।

RankFilm NameRelease YearWorldwide Box Office Collection (Cr)Pan-India Status
1बाहुबली 2: द कन्क्लूजन20171800+ करोड़ रुपयेऐतिहासिक रिकॉर्ड
2RRR20221250+ करोड़ रुपयेग्लोबल पैन-इंडिया हिट
3KGF चैप्टर 220221200+ करोड़ रुपयेमास पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर
4पुष्पा 2: द रूल20241700+ करोड़ (अनुमानित) रुपयेऑल-टाइम ट्रेंडसेटर
5कल्कि 2898 AD20241000+ करोड़ (अनुमानित) रुपयेफ्यूचरिस्टिक पैन-इंडिया हिट
6धुरंधर2025--रिकॉर्ड ब्रेकिंग की दौड़ में

धुरंधर 2 की रिलीज डेट

फिल्म मेकर्स के अनुसार, आने वाले साल 2026 में 'धुरंधर 2' भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि 'धुरंधर 2' एक साथ पूरे भारत में हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा।

धुरंधर की OTT रिलीज डेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर 2026 में 30 जनवरी को रिलीज होगी। देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने के बाद धुरंधर ओटीटी पर क्या कमाल दिखाती है?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

