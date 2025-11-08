Haq Vs Jatadhara Box Office Day 1: ‘हक’ बनाम ‘जटाधारा’, जानें किसने किसको पहले दिन पछाड़ा

इसके साथ ही 'जटाधारा' में सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णन, रवि प्रकाश, राजीव कनकलता और सुभलेखा सुधाकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म पुरानी रीति-रिवाजों और मान्यताओं और मॉडर्न सोच के बीच टकराव को दिखाती है, क्योंकि फिल्म का हीरो 'धनापिशाची' नाम की एक आत्मा की रक्षा करने वाले एक पुराने श्राप में फंस जाता है, और इसकी पूरी कहानी 'धनापिशाची' और रक्षक के इर्द-गिर्द घूमती नजर आने वाली है। दोनों फिल्में अपनी-अपनी कहानी के लिए काफी मजेदार है, जो आपको देखनी चाहिए।