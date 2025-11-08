Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Haq Vs Jatadhara Box Office Day 1: ‘हक’ बनाम ‘जटाधारा’, जानें किसने किसको पहले दिन पछाड़ा

Haq Vs Jatadhara Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर कल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुईं है। पहली इमरान हाशमी की 'हक', जो कानून की लड़ाई पर आधारित है, और दूसरी सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर फिल्म 'जटाधरा'। तो आइए जानें कि दोनों फिल्मों ने पहले दिन कितनी कमाई की…

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 08, 2025

'हक' बनाम 'जटाधारा', जानें किसने किसको पहले दिन पछाड़ा

Haq Vs Jatadhara (सोर्स: X @filmfare)

Haq Vs Jatadhara Box Office Day 1: फिल्म 'हक' स्टार्स इमरान हाशमी और यामी गौतम जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो अब रिलीज हो गई है। इसी के साथ सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर फिल्म 'जटाधारा' भी बॉक्स ऑफिस में दस्तक दे चुकी है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि ओपनिंग डे कलेक्शन में कौन-सी फिल्म किसको पछाड़ता है। तो आइए जानें…

जानें किसने किसको पहले दिन पछाड़ा

दरअसल, दोनों फिल्मों को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले हैं, लेकिन सुपर्ण वर्मा की फिल्म 'हक', जो सच्चे घटना पर आधारित है। सैकनिल्क के मुताबिक 'हक' ने पहले दिन 1.65 करोड़ का कलेक्शन किया, जो एक अच्छी शुरुआत है। बता दें, फिल्म 'हक' कम बजट में बनी है, इसलिए अगर ये वीकेंड पर अपनी कमाई बढ़ाने में कामयाब रहती है तो ये मेकर्स के लिए फाइनेंशियली फायदेमंद साबित हो सकती है।

दूसरी ओर, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म 'जटाधारा' की शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन 90 लाख कमाए। हालांकि, जंगली पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई हक, शाह बानो बेगम की कहानी बताती है, जिन्होंने अपने पति मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ ऐतिहासिक केस, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम लड़ा था। ये फिल्म एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड है और शाह बानो बेगम के रोल में यामी गौतम की परफॉर्मेंस के लिए तारीफें मिल रही हैं।

रीति-रिवाजों और मान्यताओं और मॉडर्न सोच

इसके साथ ही 'जटाधारा' में सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णन, रवि प्रकाश, राजीव कनकलता और सुभलेखा सुधाकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म पुरानी रीति-रिवाजों और मान्यताओं और मॉडर्न सोच के बीच टकराव को दिखाती है, क्योंकि फिल्म का हीरो 'धनापिशाची' नाम की एक आत्मा की रक्षा करने वाले एक पुराने श्राप में फंस जाता है, और इसकी पूरी कहानी 'धनापिशाची' और रक्षक के इर्द-गिर्द घूमती नजर आने वाली है। दोनों फिल्में अपनी-अपनी कहानी के लिए काफी मजेदार है, जो आपको देखनी चाहिए।

