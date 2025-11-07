हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए ‘धन पिशाचिनी’ बनी एक्ट्रेस का देखें ‘खौफनाक’ BTS वीडियो

जटाधरा' एक पौराणिक थ्रिलर है, जो एक प्राचीन खजाने की रक्षा करने वाली शक्तिशाली आत्मा की कहानी पर आधारित है। सोनाक्षी सिन्हा द्वारा निभाई गई धन पिशाचिनी का किरदार एक लालची व्यक्ति के कारण जागृत होता है, जो खजाने की तलाश में है। इस पिशाचिनी को अपनी शक्तियों के साथ खजाने की रक्षा करनी होती है, और फिल्म इसी संघर्ष को उजागर करती है। 'जटाधरा' एक ऐसी फिल्म है जो लालच, विश्वास और शक्ति के बीच के जटिल रिश्तों को गहराई से दर्शाती है।