हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए ‘धन पिशाचिनी’ बनी एक्ट्रेस का देखें ‘खौफनाक’ BTS वीडियो

Sonakshi Sinha BTS Video: सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधरा' आज रिलीज हो चुकी है। अब सोनाक्षी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो कैसे बनीं धन पिशाचनी…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 07, 2025

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए 'धन पिशाचिनी' बनी एक्ट्रेस का देखें 'खौफनाक' BTS वीडियो

Sonakshi Sinha (सोर्स: X @filmfare)

Sonakshi Sinha BTS Video: सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधरा' आज रिलीज हो चुकी है। इससे पहले फिल्म के प्रमोशन के लिए सोनाक्षी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो व्लॉग शेयर किया, जिसमें वो अपने किरदार 'धन पिशाचिनी' में दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को सोनाक्षी ने Look Test Vlog का नाम दिया है, जिसमें वो अपने लुक की तैयारी और मेकअप से जुड़ी रोचक जानकारी दे रही हैं।

यूट्यूब चैनल पर लुक को किया शेयर

फिल्म 'जटाधरा' में सोनाक्षी सिन्हा एक प्राचीन खजाने की रक्षा करती हुई शक्तिशाली आत्मा धन पिशाचिनी का किरदार निभा रही हैं। सोनाक्षी ने इस किरदार को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी टीम के साथ मिलकर इस लुक को तैयार करती नजर आ रही हैं।

इस वीडियो में सोनाक्षी ने ये भी दिखाया है कि कैसे उन्होंने ड्रेस डिजाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिलकर अपने लुक को फाइनल किया। सोनाक्षी ने इसे भी शेयर किया हैं कि कैसे उनका मेकअप और हेयर स्टाइल किया गया, ताकि वो एक पावरफुल और रहस्यमय धन पिशाचनी के रूप में नजर आ सकें।

डिजाइन करने में अहम भूमिका

सोनाक्षी का लुक डिजाइन करने में अहम भूमिका निभाई है मोहित राय ने, जबकि मेकअप की जिम्मेदारी हेमा दत्तानी और हेयर स्टाइलिंग का काम माधुरी और कविता ने किया। सोनाक्षी का पहला लुक एक लाल साड़ी में था, जिसमें उन्होंने हैवी ज्वेलरी, मेकअप और खुले बालों में फोटोशूट कराया।

कशिश खान ने इस लुक को कैमरे में बेहद खूबसूरती से कैद किया। सोनाक्षी का दूसरा लुक काफी भयानक और दिलचस्प था, जिसमें वे हरे रंग की साड़ी में, हैवी मेकअप और ज्वेलरी के साथ, हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए हुए नजर आईं। दोनों लुक्स में उनका अभिनय और फैशन दोनों ही फैंस के दिलों को छूते हैं।

लालच और विश्वास के बीच फिल्म की कहानी

जटाधरा' एक पौराणिक थ्रिलर है, जो एक प्राचीन खजाने की रक्षा करने वाली शक्तिशाली आत्मा की कहानी पर आधारित है। सोनाक्षी सिन्हा द्वारा निभाई गई धन पिशाचिनी का किरदार एक लालची व्यक्ति के कारण जागृत होता है, जो खजाने की तलाश में है। इस पिशाचिनी को अपनी शक्तियों के साथ खजाने की रक्षा करनी होती है, और फिल्म इसी संघर्ष को उजागर करती है। 'जटाधरा' एक ऐसी फिल्म है जो लालच, विश्वास और शक्ति के बीच के जटिल रिश्तों को गहराई से दर्शाती है।

फिल्म में सोनाक्षी के अलावा शिल्पा शिरोडकर, वेंकट कल्याण, सुधीर बाबू और अभिषेक भी अहम भूमिका में हैं, जो कहानी की नाटकीयता और इसके गहरे संदेश को और भी प्रभावी बनाते हैं।

Entertainment

Entertainment

Updated on:

07 Nov 2025 02:38 pm

Published on:

07 Nov 2025 02:37 pm

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए 'धन पिशाचिनी' बनी एक्ट्रेस का देखें 'खौफनाक' BTS वीडियो

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

