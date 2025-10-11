Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

मस्जिद में जूते पहनने वाली बात पर सोनाक्षी सिन्हा का फूटा गुस्सा, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीं पति जहीर के साथ अबु धाबी की मस्जिद से अपनी फोटोज। मस्जिद में जूते पहनने पर यूजर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस पर एक्ट्रेस ने भी दिया करारा जवाब।

3 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 11, 2025

sonakshi sinha and zaheer Iqbal visit Abu Dhabi Grand Mosque

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की अबू धाबी ग्रैंड मस्जिद की फोटोज। (फोटो सोर्स: aslisona)

Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने जो गलत बात को सहन नहीं करती हैं और उस पर करारा जवाब भी देती हैं। करीब एक साल पहले उन्होंने अपने प्यार, जहीर इकबाल से शादी की थी। हालांकि, उनका परिवार इस शादी से खुश नहीं था। मगर सोनाक्षी ने परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। इस वजह से शादी में उनके पिता, मां और भाई मेहमान की तरह नजर आये थे। क्योंकि उनके पिता शत्रुघन सिन्हा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मुस्लिम परिवार में व्याह कर जाए। मगर शादी तो हो गई।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फोटोज। (फोटो सोर्स: aslisona)

शादी के दौरान सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनको काफी ट्रोल भी किया था, लेकिन सोनाक्षी ने शादी के करीब एक साल बाद अपनी शादी और ससुराल वालों पर कोई बयान दिया था। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोग सोनाक्षी को ट्रोल कर रहे हैं। मगर इस बार वजह दूसरी है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।

सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं फोटोज

दरअसल, कुछ दिनों पहले सोनाक्षी अपने पति जहीर के साथ अबू धाबी स्थित शेख जायद ग्रैंड मस्जिद गईं थीं। हाल ही में उन्होंने वहां की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थीं। फोटोज में वो जहीर के साथ मस्जिद के बाहर खड़ी हुई दिख रही हैं। फोटोज शेयर कर कैप्शन में सोनाक्षी ने लिखा, 'सुकून ढूंढा है, अबू धाबी में।’

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया सोनाक्षी को ट्रोल

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की अबू धाबी ग्रैंड मस्जिद की फोटोज। (फोटो सोर्स: aslisona)

फोटोज देखकर लोग उनको ट्रोल करने लगे। एक ट्रोलर ने लिखा, 'जूतों के साथ मस्जिद में जाना बहुत बुरा है।' अब इसके चलते इंटरनेट पर लोग सोनाक्षी की आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा, 'सब पैसे का खेला है, बाबू भैया, एकक हिन्दू लड़की मुस्लिम भी बन सकती है।'

सोनाक्षी सिन्हा की पोस्ट पर यूजर का कमेंट। (फोटो सोर्स: X)

एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब (Sonakshi Sinha Respond to Troll)

सोनाक्षी सिन्हा की पोस्ट पर यूजर का कमेंट। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने भी ट्रोलर को करारा जवाब दिया है। सोनाक्षी ने ट्रोलर के कमेंट पर जवाब देते हुए लिखा, 'इसलिए हम जूतों के साथ अंदर नहीं गए। ध्यान से देखो, मस्जिद के बाहर ही हैं हम। अंदर जाने से पहले उन्होंने हमें जूते रखने की जगह दिखाई और हमने जूते उतार दिए थे। इतना तो हमें भी आता है। चलिए, अब आगे बढ़िए।'

सोनाक्षी को किया जाता रहा है ट्रोल

आपको बता दें कि जहीर इकबाल से शादी करने के बाद से ही सोनाक्षी को कई बार ट्रोल किया जाता रहा है। इंटरफेथ मैरिज को लेकर उनको पहले भी ट्रोल किया जा चुका है। जबकि, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी ने बताया था कि अलग धर्मों से होने के बाद भी उनके रिश्ते में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और न ही जहीर के घरवालों ने कभी उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा।

