मस्जिद में जूते पहनने वाली बात पर सोनाक्षी सिन्हा का फूटा गुस्सा, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने जो गलत बात को सहन नहीं करती हैं और उस पर करारा जवाब भी देती हैं। करीब एक साल पहले उन्होंने अपने प्यार, जहीर इकबाल से शादी की थी। हालांकि, उनका परिवार इस शादी से खुश नहीं था। मगर सोनाक्षी ने परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। इस वजह से शादी में उनके पिता, मां और भाई मेहमान की तरह नजर आये थे। क्योंकि उनके पिता शत्रुघन सिन्हा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मुस्लिम परिवार में व्याह कर जाए। मगर शादी तो हो गई।