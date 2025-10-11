‘जंजीर’ से लेकर ‘बंटी और बबली’ तक 5 दशक में इन फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan Birthday Special: सदी के महानायक, बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन या कहो Big B, अमिताभ बच्चन को बच्चा-बच्चा पहचानता है। देश हो या विदेश पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन के फैंस मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन आज यानि 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब उनको सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। 1969 में सात हिंदुस्तानी से फिल्मी सफर शुरू करने वाले अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में 5 दशकों से सक्रीय हैं। उन्होंने एक से बढ़ कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों में 'शोले', 'चुपके-चुपके', 'दीवार', 'त्रिशूल', 'सत्ते पे सत्ता', 'हम', 'शहंशाह', 'सूर्यवंशम', और 'बंटी और बबली', जैसी सैंकड़ों फिल्मों के नाम शामिल हैं। मगर आज हम उनकी उन फिल्मों की बात करने वाले हैं जिनमें उन्होंने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है।