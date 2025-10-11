Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

‘जंजीर’ से लेकर ‘बंटी और बबली’ तक 5 दशक में इन फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan Birthday Special: अमिताभ बच्चन को बच्चा-बच्चा पहचानता है। फिल्मों में अपने 5 दशक दे चुके अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब उनको सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज हम अमिताभ की उन फिल्मों की बात करने वाले हैं जिनमें उन्होंने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है।

5 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 11, 2025

12 times amitabh bachchan played the role of a cop

'जंजीर' से लेकर 'शहंशाह' तक, इन 12 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ चुके हैं अमिताभ बच्चन। (फोटो: पत्रिका डिजाइन)

Amitabh Bachchan Birthday Special: सदी के महानायक, बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन या कहो Big B, अमिताभ बच्चन को बच्चा-बच्चा पहचानता है। देश हो या विदेश पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन के फैंस मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन आज यानि 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब उनको सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। 1969 में सात हिंदुस्तानी से फिल्मी सफर शुरू करने वाले अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में 5 दशकों से सक्रीय हैं। उन्होंने एक से बढ़ कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों में 'शोले', 'चुपके-चुपके', 'दीवार', 'त्रिशूल', 'सत्ते पे सत्ता', 'हम', 'शहंशाह', 'सूर्यवंशम', और 'बंटी और बबली', जैसी सैंकड़ों फिल्मों के नाम शामिल हैं। मगर आज हम उनकी उन फिल्मों की बात करने वाले हैं जिनमें उन्होंने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है।

जंजीर

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

1973 में आई फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन पर लगा असफल हीरो का टैग हटा था। 'जंजीर' उनकी पहली सफल और सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक गंभीर और सख्त पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके साथ जया भादुड़ी और प्राण नजर आये थे।

द ग्रेट गैम्बलर

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

1979 में आई फिल्म 'द ग्रेट गैम्बलर' में बिग बी एक सीआईडी ऑफिसर के रोल में नजर आये थे। फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी। इसमें उनकी को स्टार थीं जीनत अमान।

राम बलराम

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

1980 में आई फिल्म राम बलराम में अमिताभ बच्चन ने इंस्पेक्टर बलराम का किरदार निभाया था। इस फिल्म धर्मेंद्र, जीनत अमान जैसे एक्टर्स ने भी काम किया था।

परवरिश

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

'परवरिश' फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। इसमें अमिताभ बच्चन जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और विनोद खन्ना उनके भाई के किरदार में थे। विनोद खन्ना ने फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। कहानी के अंत में दोनों एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करते हैं। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी।

शहंशाह

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

'रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं… नाम है शहंशाह…' 1988 में आई फिल्म 'शहंशाह' के इस डायलॉग को कोई कैसे भूल सकता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था। एक पुलिस ऑफिसर का और दूसरा जो रात के अंधेरे में गुंडों-बदमाशों का खात्मा करने वाला एक आदमी जिसका नाम था शहंशाह। फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पूरी, प्राण, दीप्ति नवल, जैसे बेहतरीन कलाकार भी थे।

आखिरी रास्ता

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

साल 1986 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म 'आखिरी रास्ता'। एक में वो सीधे सादे आदमी बने थे जिसको जबरदस्ती एक हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और दूसरे रोल में वो उसी आदमी के बेटे के रुप में नजर आये थे जो एक पुलिस वाला होता है। फिल्म बाप-बेटे की वो कहानी है जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फिल्म में अनुपम खेर, श्रीदेवी, जया प्रदा जैसे एक्टर्स अहम किरदारों में नजर आये थे।

इंद्रजीत

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

1991 में आई फिल्म इंद्रजीत में अमिताभ बच्चन ने एक ईमानदार इंस्पेक्टर इंद्रजीत का किरदार निभाया था। जो समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ता है।

इंसानियत

1994 में आई फिल्म इंसानियत में अमिताभ बच्चन ने एसएसपी अमर नाथ सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल, चंकी पांडे जैसे एक्टर्स भी नजर आये थे। फिल्म को टोनी जुनेजा ने निर्देशित किया था और विजय कोल इसके स्क्रिप्ट राइटर थे।

बड़े मियां छोटे मियां

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

1998 में आई अमिताभ बच्चन और गोविंदा स्टारर कॉमेडी फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ ने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का किरदार निभाया था। वहीं गोविंदा बने थे इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। 'बड़े मियां छोटे मियां' में दोनों ने ही डबल रोल भी निभाया था। इस फिल्म को जाने-माने निर्देशक डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था और वासु भगनानी, शीतल जैन और कीर्ति त्रिवेदी ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। राम्या कृष्णन, रवीना टंडन, परेश रावल, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, और शरत सक्सेना जैसे कलाकार भी नजर आये थे। वहीं, माधुरी दीक्षित ने इसमें एक डांस सॉन्ग किया था, जिसका टाइटल था, 'मेरे प्यार का रास जरा चखना...'

अक्स

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

अमिताभ बच्चन ने साल 2001 में एक फिल्म की थी 'अक्स'। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर मनु वर्मा का किरदार निभाया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा मनोज बाजपाई, रवीना टंडन और नंदिता दास मुख्य भूमिकाओं में थे।

खाकी

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

2004 में आई फिल्म खाकी में अमिताभ बच्चन के साथ अजय देवगन, अक्षय कुमार, तुषार कपूर सहित कई पॉपुलर एक्टर्स थे। फिल्म में अधिकतर एक्टर पुलिस के किरदारों में ही थे। इसमें अमिताभ DCP अनंत कुमार श्रीवास्तव के दमदार किरदार में नजर आये थे।

बंटी और बबली

फोटो: पत्रिका डिजाइन।

साद अली द्वारा निर्देशित फिल्म 'बंटी और बबली' 2005 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन बंटी और बबली दो चोरों के किरदारों में नजर आये थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कैमियो रोल किया था। इसमें अमिताभ बच्चन को JCP दसरथ सिंह के किरदार में देखा गया था।

इन फिल्मों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन जब-जब पर्दे पर पुलिस की वर्दी में नजर आए, लोगों ने तालियां और सीटियां जमकर बजायीं। इन दिनों अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में जनता से सवाल-जवाब करते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी को राजस्थान पत्रिका (patrika.com) की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। Happy Birthday Big B...

