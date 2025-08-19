Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Amitabh Bachchan का ध्यान रख रहे हैं डॉक्टर्स, बिग बी ने खुद बयां किया दर्द, फैंस हुए चिंतित

Amitabh Bachchan Blog: अमिताभ बच्चन अपनी बढ़ती उम्र को लेकर एक बार फिर चिंता में हैं। डॉक्टर्स अब उनका ध्यान रखे रहे हैं आइये जानते हैं आखिर बिग बी को क्या हुआ है...

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 19, 2025

Amitabh Bachchan Blog
अमिताभ बच्चन की एक्स से ली गई तस्वीर

Amitabh Bachchan Blog: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 82 साल के हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने अपना दर्द अपने फैंस के साथ शेयर किया है। उन्होंने बढ़ती उम्र में होने वाली परेशानियों और दिक्कतों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे रोजमर्रा के सामान्य काम, जो पहले बेहद आसानी से हो जाते थे, अब ज्यादा सावधानी और मेहनत से करने पड़ते हैं। उनका यह ईमानदारी भरा खुलासा लाखों फैंस के लिए प्रेरणा बन गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब उनका ध्यान डॉक्टर्स रख रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने बताया बुढ़ापे में होने वाली परेशानियां (Amitabh Bachchan Blog)

अमिताभ ने अपना ब्लॉग शेयर करते हुए बताया है कि उन्हें पैंट पहनने में दिक्कत होती है। ऐसे में डॉक्टर्स ने उनसे कहा, “मिस्टर बच्चन, बैठकर पैंट पहनें, खड़े होकर नहीं, वरना आप गिर सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, "पहले मैं इस पर हंसता था, लेकिन अब समझ आता है कि वे सही थे। वह काम, जो पहले बिना सोचे हो जाता था, अब एक खास तरीके से करना पड़ता है। घर में हर जगह हैंडल बार्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि शरीर को सहारा मिले। क्योंकि कागज़ का एक छोटा टुकड़ा उठाने के लिए भी झुकना अब पहले जैसा सहज नहीं रहा है।”

डॉक्टर्स रख रहे हैं अमिताभ बच्चन का ध्यान (Amitabh Bachchan Health Issue)

अमिताभ ने आगे लिखा, “अब दैनिक दिनचर्या, डॉक्टर्स की दवाओं और आवश्यक कार्यों के हिसाब से निर्धारित की जाती है। प्राणायाम, हल्का योग और संतुलन बनाए रखना अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। एक दिन का अंतर भी शरीर की गति और दर्द पर असर डालता है।”

अमिताभ बच्चन ने बताया जवानी और बुढ़ापे में अंतर (Amitabh Bachchan News)

अमिताभ ने उम्र बढ़ने के बाद हो रही समस्याओं को स्वीकार करते हुए कहा, “मन का जोश आपको कहता है, ‘चलो, कर लो।’ लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि यह इतना आसान नहीं रहा है। काम करने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यह सबके साथ होगा। हम जन्म से ही नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जवानी में चुनौतियां आसानी से पार हो जाती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर जीवन की गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है, ताकि टक्कर से बचा जा सके।”

अमिताभ बच्चन की बेटी देती हैं पिता की सेहत पर ध्यान

अमिताभ बच्चन ने ये भी बताया कि उनकी बेटी श्वेता ने उन्हें इस सच्चाई से अवगत कराया है। वहीं, अमिताभ बच्चन का यह खुलासा दिखाता है कि उम्र के बावजूद उनका उत्साह और जीवन के प्रति जज़्बा कायम है। बिग बी इन दिनों अपने लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीज़न की शूटिंग में व्यस्त हैं। वहीं, अमिताभ बच्चन के इस ब्लॉग पर फैंस बेहद हैरान और चिंतित हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें अपने फेवरेट एक्टर की सेहत की चिंता सता रही है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Amitabh Bachchan का ध्यान रख रहे हैं डॉक्टर्स, बिग बी ने खुद बयां किया दर्द, फैंस हुए चिंतित

