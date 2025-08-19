Amitabh Bachchan का ध्यान रख रहे हैं डॉक्टर्स, बिग बी ने खुद बयां किया दर्द, फैंस हुए चिंतित

अमिताभ ने अपना ब्लॉग शेयर करते हुए बताया है कि उन्हें पैंट पहनने में दिक्कत होती है। ऐसे में डॉक्टर्स ने उनसे कहा, “मिस्टर बच्चन, बैठकर पैंट पहनें, खड़े होकर नहीं, वरना आप गिर सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, "पहले मैं इस पर हंसता था, लेकिन अब समझ आता है कि वे सही थे। वह काम, जो पहले बिना सोचे हो जाता था, अब एक खास तरीके से करना पड़ता है। घर में हर जगह हैंडल बार्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि शरीर को सहारा मिले। क्योंकि कागज़ का एक छोटा टुकड़ा उठाने के लिए भी झुकना अब पहले जैसा सहज नहीं रहा है।”