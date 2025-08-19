Patrika LogoSwitch to English

Ranveer Singh Dhurandhar: ‘धुरंधर’ के 100 से ज्यादा क्रू मेंबर हुए हॉस्पिटल में भर्ती, सेट पर हुई बड़ी घटना

Ranveer Singh Dhurandhar 100 Crew Member hospitalized: रणवीर सिंह की फिल्म धुंरधर के सेट पर बड़ा हादसा हुआ। 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। जानिए आखिर क्या हुआ…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 19, 2025

Ranveer Singh Dhurandhar 120 Crew Members Hospitalised
फिल्म धुरंधर की एक्स से ली गई तस्वीर

Ranveer Singh Dhurandhar Crew: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह और संजय दत्त की आगामी फिल्म 'धुरंधर' इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की शूटिंग इस समय लद्दाख में चल रही है और हाल ही में आई एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। फिल्म की शूटिंग के समय एक घटना घट गई है। खबर है कि शूटिंग के दौरान क्रू के 120 से ज्यादा सदस्यों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। आइये जानते हैं आखिर मामला क्या है…

फिल्म धुरंधर के 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हुए भर्ती (Ranveer Singh Dhurandhar Crew Hospitalised)

फिल्म धुरंधर के सेट पर जो घटना घटी है वह खराब खाना खाने के कारण हुआ है। यही वजह है कि 120 क्रू मेबर्स को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा है। यह घटना बीते रविवार शाम को हुई, जब फिल्म की यूनिट के सदस्यों ने खाना खाने के बाद पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत की। रिपोर्ट के अनुसार, फूड पॉइजनिंग के शक में 100 से अधिक लोगों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

600 लोगों ने खाया था खाना

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म यूनिट के लगभग 600 लोगों ने यह खाना खाया था, जिनमें से 120 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन सभी प्रभावित मेंबर्स को लेह के सजल नरबू मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने का कारण खराब खाना था।

120 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार

हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अचानक इतनी बड़ी भीड़ को देखकर पुलिस को भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, "हम अचानक आए इतने सारे मरीजों को संभालने में पूरी तरह से कामयाब रहे। पुलिस भी तुरंत इमरजेंसी वार्ड में पहुंची ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। मरीजों की हालत अब स्थिर है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।"

पुलिस जांच में जुटी

जांच के लिए खाने के नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं ताकि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा सके। यह घटना फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर शूटिंग के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों पर सवाल उठाती है। अब फिल्म की बात करें तो, 'धुरंधर' में संजय दत्त और रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। वही, इस घटना ने फिलहाल फिल्म की शूटिंग पर विराम लगा दिया है।

Published on:

19 Aug 2025 08:13 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ranveer Singh Dhurandhar: ‘धुरंधर’ के 100 से ज्यादा क्रू मेंबर हुए हॉस्पिटल में भर्ती, सेट पर हुई बड़ी घटना

