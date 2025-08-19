Ranveer Singh Dhurandhar: ‘धुरंधर’ के 100 से ज्यादा क्रू मेंबर हुए हॉस्पिटल में भर्ती, सेट पर हुई बड़ी घटना

Ranveer Singh Dhurandhar Crew: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह और संजय दत्त की आगामी फिल्म 'धुरंधर' इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की शूटिंग इस समय लद्दाख में चल रही है और हाल ही में आई एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। फिल्म की शूटिंग के समय एक घटना घट गई है। खबर है कि शूटिंग के दौरान क्रू के 120 से ज्यादा सदस्यों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। आइये जानते हैं आखिर मामला क्या है…
फिल्म धुरंधर के सेट पर जो घटना घटी है वह खराब खाना खाने के कारण हुआ है। यही वजह है कि 120 क्रू मेबर्स को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा है। यह घटना बीते रविवार शाम को हुई, जब फिल्म की यूनिट के सदस्यों ने खाना खाने के बाद पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत की। रिपोर्ट के अनुसार, फूड पॉइजनिंग के शक में 100 से अधिक लोगों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म यूनिट के लगभग 600 लोगों ने यह खाना खाया था, जिनमें से 120 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन सभी प्रभावित मेंबर्स को लेह के सजल नरबू मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने का कारण खराब खाना था।
हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अचानक इतनी बड़ी भीड़ को देखकर पुलिस को भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, "हम अचानक आए इतने सारे मरीजों को संभालने में पूरी तरह से कामयाब रहे। पुलिस भी तुरंत इमरजेंसी वार्ड में पहुंची ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। मरीजों की हालत अब स्थिर है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।"
जांच के लिए खाने के नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं ताकि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा सके। यह घटना फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर शूटिंग के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों पर सवाल उठाती है। अब फिल्म की बात करें तो, 'धुरंधर' में संजय दत्त और रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। वही, इस घटना ने फिलहाल फिल्म की शूटिंग पर विराम लगा दिया है।