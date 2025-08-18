Sunjay Kapur की मौत के बाद उनकी बहन ने करिश्मा कपूर को लेकर दिया बयान, बोलीं- उन्होंने परिवार को…

Sunjay Kapur sister Mandhira On Karisma Kapoor: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले उनके एक्स हसबैंड और बिजनेसमैंन संजय कपूर का 53 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ है। संजय कपूर मोबिलिटी टेक कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे, और उनकी अचानक हुई मौत ने न केवल उद्योग जगत को चौंका दिया था बल्कि उनके 30,000 करोड़ रुपये के साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेकर परिवार में एक कानूनी विवाद भी शुरू कर दिया है।