Sunjay Kapur की मौत के बाद उनकी बहन ने करिश्मा कपूर को लेकर दिया बयान, बोलीं- उन्होंने परिवार को…

Sunjay Kapur sister Mandhira On Karisma Kapoor: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले उनके एक्स हसबैंड और बिजनेसमैंन संजय कपूर का 53 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ है। संजय कपूर मोबिलिटी टेक कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे, और उनकी अचानक हुई मौत ने न केवल उद्योग जगत को चौंका दिया था बल्कि उनके 30,000 करोड़ रुपये के साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेकर परिवार में एक कानूनी विवाद भी शुरू कर दिया है।
संजय कपूर की मौत के बाद उनके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर उथल-पुथल चल रही है। इसी बीच अब संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने उनकी पूर्व पत्नी रहीं करिश्मा कपूर को लेकर बयान दिया है। NDTV के साथ एक इंटरव्यू में, मंधिरा ने कहा, “करिश्मा एक काफी अच्छी मां हैं और वह अपने बच्चों की देखभाल एक शानदार तरीके से कर रही हैं। उन्होंने परिवार को एक साथ रखने के लिए बहुत अच्छा काम किया है।”
मंधिरा कपूर ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि बच्चे हमारे बहुत करीब रहे हैं और संजय कपूर और उनके बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता था। उम्मीद है कि हम किसी तरह इसे आगे बढ़ा पाएंगे और परिवार को फिर से एक कर पाएंगे, क्योंकि वह एक अच्छी मां की तरह अपने बच्चों का ख्याल रख रही है।”
मंधिरा कपूर से आगे सवाल पूछा गया कि क्या वह संजय की मौत के बाद करिश्मा के संपर्क में आई? तो मंधिरा ने जवाब दिया, “हां, बिल्कुल। मुझे यकीन है कि वह प्रिया (संजय की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर) के भी संपर्क में हैं। सच तो यह है कि हम सभी के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं। बच्चे अपनी दादी से मिलने आते रहे हैं। हम सब एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।" इसका मतलब कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है।
बता दें, करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने 2003 में शादी की थी, लेकिन कपल के बीच शादी के कुछ समय बाद ही दरार आ गई और साल 2016 में उन्होंने तलाक ले लिया था। कपल के दो बच्चे हैं, समायरा कपूर और कियान कपूर। इस कानूनी और भावनात्मक संघर्ष के बीच, मंधिरा कपूर का यह बयान परिवार के सदस्यों के बीच सुलह और अच्छे की उम्मीद जगा रहा है।