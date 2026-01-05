Proud Wife...धुरंधर की कामयाबी पर दीपिका ने दिया इमोशनल रिएक्शन, पोस्ट वायरल

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (सोर्स: x @scribe9104)
Deepika Padukone And Ranveer Singh: बॉलीवुड के 'पॉवर कपल' रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हमेंशा अपनी खुशियों को खुलकर सेलिब्रेट करते नजर आते हैं, लेकिन आज की वजह उनके लिए बेहद खास है। रणवीर सिंह की हाल में रिलीज फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,200 करोड़ रुपये का दमदार आंकड़ा पार कर लिया है और इस बड़ी जीत पर दीपिका पादुकोण ने अपने बर्थडे के खास अवसर पर एक इमोशनल रिएक्शन दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
दीपिका पादुकोण हाल ही में मुंबई के एक इवेंट 'मीट-एंड-ग्रीट' के दौरान अपने फैंस से रूबरू हुईं। अपनी फिल्मों और प्राइवेट लाइफ पर चर्चा करते हुए दीपिका ने अचानक वहां मौजूद भीड़ से पूछा, "क्या आप लोगों ने धुरंधर देखी है?" जैसे ही फैंस ने एक सुर में "हां और चिल्लाया", दीपिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठीं और चिल्लाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। जब होस्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि यहां दूसरी फिल्मों पर भी चर्चा होगी, तो दीपिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "ये सब फैमिली में ही है" (It’s all in the family)।
इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की ये स्पाई एक्शन थ्रिलर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली मशीन बन गई है। 31 दिनों के अंदर फिल्म ने दुनिया भर में 1,207 करोड़ की कमाई कर ली है। इस आंकड़े के साथ Dhurandhar ने सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF 2' (1,200 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है।
'धुरंधर' 2 हिस्सों वाली एक स्पाई सीरीज का पहला पार्ट है। इसमें रणवीर सिंह 'हमजा' नाम के एक भारतीय जासूस के रोल में हैं, जो पाकिस्तान के ल्यारी इलाके में अंडरवर्ल्ड और राजनीतिक नेटवर्क में घुसपैठ करता है। फिल्म में 1999 का IC-814 हाईजैकिंग, 2001 का संसद हमला और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों जैसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाओं को भी दिखाया गया है।
बता दें, फिल्म की सफलता में आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों का भी अहम योगदान रहा है। दरअसल, रणवीर सिंह की इस फिल्म को केवल दर्शकों का ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का भी भरपूर प्यार मिला है। ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और सूर्या जैसे बड़े स्टार्स से लेकर अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा और सिद्धार्थ आनंद जैसे फिल्मकारों ने 'धुरंधर' को मास्टरपीस बताया है। फिलहाल, सोशल मीडिया पर 'प्राउड वाइफ' दीपिका पादुकोण का ये अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है।
