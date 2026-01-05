Proud Wife...धुरंधर की कामयाबी पर दीपिका ने दिया इमोशनल रिएक्शन, पोस्ट वायरल

दीपिका पादुकोण हाल ही में मुंबई के एक इवेंट 'मीट-एंड-ग्रीट' के दौरान अपने फैंस से रूबरू हुईं। अपनी फिल्मों और प्राइवेट लाइफ पर चर्चा करते हुए दीपिका ने अचानक वहां मौजूद भीड़ से पूछा, "क्या आप लोगों ने धुरंधर देखी है?" जैसे ही फैंस ने एक सुर में "हां और चिल्लाया", दीपिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठीं और चिल्लाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। जब होस्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि यहां दूसरी फिल्मों पर भी चर्चा होगी, तो दीपिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "ये सब फैमिली में ही है" (It’s all in the family)।