Terence Stamp Dies: फेमस एक्टर का निधन, फिल्मों के साथ टीवी पर भी किया था काम

Terence Stamp Dies: फेमस एक्टर ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन से इंडस्ट्री से मातम छा गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 18, 2025

Terence Stamp Dies at 87
फेमस ब्रिटिश एक्टर टेरेंस स्टैम्प का निधन

Terence Stamp Dies: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। फिल्मों के अलावा टीवी के चहेते ब्रिटिश एक्टर टेरेंस स्टैम्प का निधन हो गया है। उन्होंने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। उनके निधन की पुष्टि उनके परिवार ने की है। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर लोग अपने फेवरेट स्टार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें, टेरेंस कोई और नहीं बल्कि ‘सुपरमैन’ फिल्मों में विलेन का रोल निभाने वाले जनरल जोड है। अब उनके जाने से इंडस्ट्री में मातम छा गया है।

फेमस एक्टर टेरेंस स्टैम्प का निधन (Terence Stamp Passed Away)

एक्टर टेरेंस स्टैम्प की मौत कैसे हुई ये अब तक सामने नहीं आया है। टेरेंस स्टैम्प के परिवार ने एक्टर के निधन की जानकारी न्यूज एजेंसी को दी थी। साथ ही अपने बयान में कहा था, “टेरेंस स्टैम्प ऐसे एक्टर और राइटर रहे हैं, जिनका शानदार काम हम सभी के दिलों पर अमिट छाप छोड़ता रहेगा। उनकी कला और कहानी आगे कई सालों तक लोगों को प्रेरित करेगी।. इस मुश्किल वक्त में हम आपसे प्राइवेसी बनाए रखने की अपील करते हैं।”

टेरेंस स्टैम्प ने निभाया था सुपरमैन फिल्म में विलेन का रोल (Actor Terence Stamp iconic portrayal of Superman villain General Zod)

टेरेंस स्टैम्प का जन्म लंदन में हुआ था। 6 दशक के लंबे करियर में टेरेंस स्टैम्प ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1962 में आई फिल्म ‘बिली बड’ से की थी, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन टेरेंस स्टैम्प को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी साल 1978 की आई फिल्म ‘सुपरमैन’ से मिली थी। इसमें उन्होंने जनरल जोड का रोल निभाकर दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। दो साल बाद आई ‘सुपरमैन 2’ (1980) में भी उन्होंने जनरल जोड का ही किरदार निभाया था और इसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया था।

फिल्मों के अलावा टीवी में भी कर चुके हैं काम (Terence Stamp Movies)

टेरेंस स्टैम्प ने केवल फिल्मों में ही नहीं अपना हाथ थिएटर और टेलीविजन में भी आजमाया। उनकी आवाज़, स्क्रीन प्रेजेंस और गहराई से भरे किरदार को वह आसानी से करने का जज्बा रखते थे। उनकी आखिरी फिल्म ‘लास्ट नाइट इन सोहो’ थी, जो साल 2021 में आई थी। ब्रिटिश एक्टर टेरेंस गोल्डन ग्लोब, कान्स फिल्म फेस्टिवल और सिल्वर बीयर जैसे अवॉर्ड्स जीत चुके थे। उनके निधन से फिल्म जगत में एक युग का अंत हुआ है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार- खासकर जनरल जॉड, हमेशा सिनेमा के इतिहास में जीवित रहेंगे।

Published on:

18 Aug 2025 08:22 am

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Terence Stamp Dies: फेमस एक्टर का निधन, फिल्मों के साथ टीवी पर भी किया था काम

