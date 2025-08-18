Terence Stamp Dies: फेमस एक्टर का निधन, फिल्मों के साथ टीवी पर भी किया था काम

टेरेंस स्टैम्प का जन्म लंदन में हुआ था। 6 दशक के लंबे करियर में टेरेंस स्टैम्प ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1962 में आई फिल्म ‘बिली बड’ से की थी, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन टेरेंस स्टैम्प को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी साल 1978 की आई फिल्म ‘सुपरमैन’ से मिली थी। इसमें उन्होंने जनरल जोड का रोल निभाकर दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। दो साल बाद आई ‘सुपरमैन 2’ (1980) में भी उन्होंने जनरल जोड का ही किरदार निभाया था और इसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया था।