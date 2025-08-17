Elvish Yadav Firing: इस गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, पोस्ट में बताई वजह

Elvish Yadav Firing: बिग बॉस के विनर रहे एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गुरुग्राम सेक्टर 56 के उनके घर पर 17 अगस्त की सुबह गोलीबारी हुई। बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है वहीं, जिस समय यह हमला हुआ उस समय एल्विश अपने घर पर नहीं थे। सोशल मीडिया पर इस हमले की खबर ने तहलका मचा दिया। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कुछ ही घंटो में सब साफ हो गया है। एक बड़े गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। साथ ही ये हमला क्यों करवाया है वो भी बता दिया है।