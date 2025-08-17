Patrika LogoSwitch to English

Elvish Yadav Firing: इस गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, पोस्ट में बताई वजह

Elvish Yadav Firing: एल्विश यादव के घर रविवार तड़के ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अब इसकी जिम्मेदारी इस गैंग ने ली है और इसका एक बड़ा कारण भी बताया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 17, 2025

Elvish Yadav Firing at gurugram house bhau gang took responsibility
एल्विश यादव के घर फायरिंग की इस गैंग ने ली जिम्मेदारी

Elvish Yadav Firing: बिग बॉस के विनर रहे एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गुरुग्राम सेक्टर 56 के उनके घर पर 17 अगस्त की सुबह गोलीबारी हुई। बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है वहीं, जिस समय यह हमला हुआ उस समय एल्विश अपने घर पर नहीं थे। सोशल मीडिया पर इस हमले की खबर ने तहलका मचा दिया। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कुछ ही घंटो में सब साफ हो गया है। एक बड़े गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। साथ ही ये हमला क्यों करवाया है वो भी बता दिया है।

एल्विश यादव के घर हमले की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली (Elvish Yadav Firing At House)

एल्विश यादव एक फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विनर हैं। हाल ही में वह रिएलिटी शो मास्टर शेफ सीजन 2 में भी दिखाई दिए थे और विनर भी रहे थे। अब एक बार फिर वह चर्चा में हैं उनके घर पर फायरिंग हुई है और उस समय उनके घर पर पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन सब सुरक्षित हैं। जहां एक तरफ इस हमले की जांच में पुलिस लगी हुई थी वहीं इसमें एक नया मोड़ आ गया। घटना की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये दावा किया कि यह हमला उन्होंने करवाया है।

Elvish Yadav Gurugram residence

भाऊ गैंग ने बताया क्यों करवाया एल्विश पर हमला (bhau gang take responsibility for firing elvish yadav house)

भाऊ गैंग ने पोस्ट करते हुए लिखा है, "जय भोले की, राम राम! आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली, वो हमने चलवाई। इसने बेटिंग एप का प्रचार कर कई घर बर्बाद किए हैं। सोशल मीडिया के कीड़ों को वॉर्निंग है कि जो सट्‌टे का प्रमोशन करते मिल गया, उसके पास गोली या कॉल कभी भी आ सकती है। जो भी सट्‌टे वाले हैं, वे तैयार रहें।"

गुरुग्राम पुलिस कर रही जांच

वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने एक एल्विश यादव के घर हमले की जानकारी मिलते ही तुरंत जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं। एल्विश के पिता रामअवतार ने बताया कि इस हमले से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। अब लोग इस हमले के बाद से डरे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। साथ ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह हमला केवल चेतावनी था या कुछ और? पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं, ताबड़तोड़ गोलियां चलने की खबर के बाद एल्विश यादव के घर के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग उनका हालचाल पूछ रहे हैं।

