शेफाली जरीवाला की मौत के 50 दिन बाद पराग त्यागी ने उठाया बड़ा कदम, अब रखेंगे पत्नी को सीने से लगाकर

Parag Tyagi Instagram: टीवी इंडस्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया था जब लगभग 50 दिन पहले फेमस एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की खबर आई थी। शेफाली की मौत से जहां एक तरफ पूरी इंडस्ट्री हैरान थी वहीं उनके पति पराग त्यागी पर भी दुखों का पहाड़ टूट गया था, अब वह धीरे-धीरे जिंदगी नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब से शेफाली गई हैं पराग उनकी यादों को संजो कर रखते हैं। कभी वह उनके नाम का पेड़ लगाते हैं तो कभी गरीबों में खाना बांटते हैं, लेकिन अब जो पराग ने कदम उठाया है उसे देखकर शेफाली जरीवाला के फैंस भी खुश हो रहे हैं। पराग अब शेफाली को अपने सीने से लगाकर रखना चाहते हैं।