शेफाली जरीवाला की मौत के 50 दिन बाद पराग त्यागी ने उठाया बड़ा कदम, अब रखेंगे पत्नी को सीने से लगाकर

Parag Tyagi Instagram: टीवी इंडस्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया था जब लगभग 50 दिन पहले फेमस एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की खबर आई थी। शेफाली की मौत से जहां एक तरफ पूरी इंडस्ट्री हैरान थी वहीं उनके पति पराग त्यागी पर भी दुखों का पहाड़ टूट गया था, अब वह धीरे-धीरे जिंदगी नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब से शेफाली गई हैं पराग उनकी यादों को संजो कर रखते हैं। कभी वह उनके नाम का पेड़ लगाते हैं तो कभी गरीबों में खाना बांटते हैं, लेकिन अब जो पराग ने कदम उठाया है उसे देखकर शेफाली जरीवाला के फैंस भी खुश हो रहे हैं। पराग अब शेफाली को अपने सीने से लगाकर रखना चाहते हैं।
शेफाली जरीवाला को पति पराग कितना प्यार करते हैं यह उन्होंने अब साबित किया है। 12 अगस्त को जहां उन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर एक फाउंडेशन रजिस्टर कराई, जिसका नाम शेफाली जरीवाला राइज़ फाउंडेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड विमन एम्पावरमेंट रखा। साथ ही एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, जिस पर वह अपना पहला पॉडकास्ट लेकर आएंगे और अब उन्होंने एक्ट्रेस की तस्वीर अपने सीने पर गुदवाई है यानी पराग ने शेफाली की तस्वीर का टैटू अपनी चेस्ट पर बनवाया है जिसका वीडियो सामने आया है।
पराग त्यागी ने मशहूर टैटू डिजाइनर से अपनी छाती पर शेफाली जरीवाला की वही तस्वीर बनवाई है, जो उन्होंने फ्रेम कराकर अपने घर के हॉल में लगा रखी है और उसी फोटो के साथ वह अब वीडियोज पोस्ट भी करते नजर आते हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें देखा जा सकता है कि पराग सीधे खड़े हुए हैं और डिजाइनर उनकी छाती पर शेफाली की तस्वीर बना रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग उनपर प्यार लुटा रहे है और दोनों के सच्चे प्यार की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही एक्ट्रेस की आत्मा की शांति के लिए दुआ भी मांग रहे हैं।
बता दें, शेफाली जरीवाला की मौत 27 जून को हुई थी। शुरुआत में मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा था,लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि एक्ट्रेस एंटी एजिंग दवाएं ले रही थी और उस दिन भी उन्होंने वहीं दवाएं ली थी और वह अपने घर में बेहोशी की हालत में पाई गई थीं, जिसके बाद पराग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही शेफाली दम तोड़ चुकी थीं।