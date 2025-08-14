Sholay: फिल्म ‘शोले’ का ये किरदार था दमदार, केवल 3 बार आया नजर, 50 साल बाद भी लोग करते हैं याद

50 Year Of Sholay: साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी जिसने 50 साल बाद भी लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी हुई है। फिल्म की स्टारकास्ट से लेकर गाने हो या डायलॉग जनता को आज भी पसंद आते हैं। दोस्ती और दुश्मनी पर बनी इस फिल्म में एक ऐसा कलाकार था जिसका किरदार महज 3 बार दिखाया गया था, लेकिन फिर भी लोगों का पसंदीदा और सबसे फेमस किरदार बन गया। अगर आपको लगता है कि यह किरदार जय-वीरू, गब्बर, बसंती या ठाकुर है तो आप गलत हैं। जिस किरदार कि हम बात कर रहे हैं वो एक सहायक खलनायक का रोल था। यह एक्टर अपनी खामोशी और सिर्फ तीन शब्दों से अमर हो गया था।