शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, जानें कैसी है एक्ट्रेस की हालत, गाड़ी के टूटे शीशे

Shilpa Shirodkar Car Accident: बिग बॉस कंटेस्टेंट रहीं शिल्पा शिरोडकर के साथ बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार को मुंबई में एक बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी है। इस खबर के बाद से एक्ट्रेस के फैंस चिंता में आ गए हैं और वह अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं कि वह सुरक्षित हैं या नहीं? तो बता दें शिल्पा शिरोडकर इस हादसे में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर एक पोस्ट शेयर किया है और अपनी गाड़ी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।
शिल्पा शिरोडकर ने इंस्टाग्राम पर अपनी क्षतिग्रस्त कार की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने दुख जताया कि बस कंपनी ने इस मामले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है बल्कि ड्राइवर को ही जिम्मेदार बता दिया है। शिल्पा शिरोडकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, “आज एक सिटीफ्लो बस ने मेरी कार को टक्कर मारी और मुंबई में ऑफिस के प्रतिनिधि-योगेश कदम और विलास मंकोटे, मुझे बता रहे हैं कि यह उनकी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, यह सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की है। ये लोग कितने निर्दयी हैं? ड्राइवर कितना कमा सकता है!”
शिल्पा शिरोडकर ने आगे लिखा कि ये कंपनी कितनी निर्दयी है। साथ ही शिल्पा ने मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आसानी से शिकायत दर्ज करने में उनकी मदद की। शिल्पा ने बताया कि उनके टीम का कोई भी सदस्य इस हादसे में घायल नहीं हुआ है लेकिन इस हादसे में कुछ भी हो सकता था।
शिल्पा शिरोडकर ने अपनी क्षतिग्रस्त कार की फोटो भी पोस्ट की। इस तस्वीर में उनकी कार पीछे से काफी खराब हालत में दिख रही है। गाड़ी पर बड़ा डेंट और टूटा हुआ कांच साफ दिखाई दिया, उन्होंने बस की नंबर प्लेट की तस्वीर और एक अन्य तस्वीर जिसमें ‘सिटीफ्लो’ क्लियर लिखा हुआ था, भी पोस्ट की। शिल्पा ने बाद में चुम दरांग समेत कई दोस्तों के साथ सेल्फी पोस्ट की, जिससे यह साफ हो गया कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है।