शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, जानें कैसी है एक्ट्रेस की हालत, गाड़ी के टूटे शीशे

Shilpa Shirodkar Car Accident: बिग बॉस कंटेस्टेंट रहीं शिल्पा शिरोडकर के साथ बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार को मुंबई में एक बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी है। इस खबर के बाद से एक्ट्रेस के फैंस चिंता में आ गए हैं और वह अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं कि वह सुरक्षित हैं या नहीं? तो बता दें शिल्पा शिरोडकर इस हादसे में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर एक पोस्ट शेयर किया है और अपनी गाड़ी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।