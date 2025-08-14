फेमस बॉलीवुड एक्टर कर चुका है कुत्तों के नाम 45 करोड़ की प्रॉपर्टी, हर कुत्ते के पास है अपना कमरा

Mithun Chakraborty: देश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। जब से दिल्ली में रोड से कुत्तों को हटाने का आदेश आया है तब से बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रही है। कई सितारे ऐसे हैं जो इस फैसले को सही बता रहे हैं वहीं कई इसे लेकर नाखुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर का नाम इस समय चर्चा में हैं जो कुत्तों से इस कदर प्यार करता है कि उसने अपनी 45 करोड़ की जायदाद अपने कुत्तों के नाम कर दी है। हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के दादा कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की। जी हां! मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कहा जाता है कि वह एक डॉग लवर हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति को एक हिस्सा अपने कुत्तों के नाम किया है।