बॉलीवुड

फेमस बॉलीवुड एक्टर कर चुका है कुत्तों के नाम 45 करोड़ की प्रॉपर्टी, हर कुत्ते के पास है अपना कमरा

Bollywood Actor Love Dogs: बॉलीवुड का वो फेमस एक्टर जो कुत्तों के प्यार में इस कदर पागल है कि उनके नाम 45 करोड़ की प्रॉपर्टी कर चुका है। आइये जानते हैं कौन है वो…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 14, 2025

Mithun Chakraborty has transferred 45 crore property to 116 dogs
बॉलीवुड के इस फेमस एक्टर ने कर दी 45 करोड़ की प्रॉपर्टी कुत्तों के नाम

Mithun Chakraborty: देश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। जब से दिल्ली में रोड से कुत्तों को हटाने का आदेश आया है तब से बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रही है। कई सितारे ऐसे हैं जो इस फैसले को सही बता रहे हैं वहीं कई इसे लेकर नाखुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर का नाम इस समय चर्चा में हैं जो कुत्तों से इस कदर प्यार करता है कि उसने अपनी 45 करोड़ की जायदाद अपने कुत्तों के नाम कर दी है। हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के दादा कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की। जी हां! मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कहा जाता है कि वह एक डॉग लवर हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति को एक हिस्सा अपने कुत्तों के नाम किया है।

मिथुन चक्रवर्ती कर चुके हैं कुत्तों के नाम प्रॉपर्टी (Mithun Chakraborty bought Rs 45 crore property for 116 Dogs)

74 साल के मिथुन दा के पास लगभग 116 कुत्ते हैं उन्होंने इन कुत्तों के लिए मुम्बई के पास मड आइलैंड पर 1.5 एकड़ का एक बड़ा फार्महाउस बनाया हुआ है। यहां कई नौकर काम करते हैं जो उनके इन डॉग की देखभाल करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जहां भी जाते हैं, वहां से सभी नस्लों के कुत्ते खरीदते हैं। इतना ही नहीं जब वो छुट्टियों पर जाते हैं, तो उन कुत्तों को भी साथ लेकर जाते हैं। वो न सिर्फ अपने कुत्तों का ध्यान रखते हैं, बल्कि उन्हें लग्जरी लाइफ भी देते हैं।

हर कुत्ते का फार्महाउस में है अपना कमरा

मिथुन चक्रवर्ती न सिर्फ अपने कुत्तों की केयर करते हैं बल्कि उन्होंने कई आवारा कुत्तों को भी गोद लिया हुआ है। उनकी भी वह ऐसे ही देखभाल करते हैं जैसे अपने महंगे डॉगीज की करते हैं। फार्म हाउस में हर कुत्ते को अपना कमरा दिया हुआ है। साथ ही उन कमरों में खेल का सामान, खाने की जगह और चिकित्सा जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह बात उनकी बहू मदालसा शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताई थी।

मिथुन चक्रवर्ती रह चुके हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार

मिथुन चक्रवर्ती 1970 दशक के हिंदी और बंगाली फिल्मों के प्रमुख अभिनेता रहे हैं। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2014 से 2016 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया। वहीं, अगर उनकी कुल प्रॉपर्टी को लेकर बात करें तो वह 400 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास 40 से ज्यादा मकान हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फेमस बॉलीवुड एक्टर कर चुका है कुत्तों के नाम 45 करोड़ की प्रॉपर्टी, हर कुत्ते के पास है अपना कमरा

