धर्मेंद्र को याद कर एक बार फिर निकले बिग बी के आंसू, बोले- ‘शोले’ के मरने वाले सीन में मेरे दोस्त ने…

Amitabh Bachchan Got Emotional: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिये वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। आज धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (Dharmendra Last Film Ikkis) सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। कारगिल वॉर की कहानी से प्रेरित अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया, और धर्मेंद्र अभिनीत इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दर्शकों को अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा का अभिनय भी पसंद आ रहा है। चूंकि लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है और उनके निधन के बाद रिलीज हुई है इसलिए फैंस के लिए ये बेहद इमोशनल पल है। इस मौके पर KBC-17 के सेट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इमोशनल हो गए और धर्मेंद्र के साथ काम करने के अपने अनुभव भी शेयर किए।