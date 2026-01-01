धर्मेंद्र को याद कर एक बार फिर निकले बिग बी के आंसू, बोले- ‘शोले’ के मरने वाले सीन में मेरे दोस्त ने…

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया 'शोले' का किस्सा। (फोटो सोर्स: IMDb)
Amitabh Bachchan Got Emotional: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिये वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। आज धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (Dharmendra Last Film Ikkis) सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। कारगिल वॉर की कहानी से प्रेरित अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया, और धर्मेंद्र अभिनीत इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दर्शकों को अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा का अभिनय भी पसंद आ रहा है। चूंकि लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है और उनके निधन के बाद रिलीज हुई है इसलिए फैंस के लिए ये बेहद इमोशनल पल है। इस मौके पर KBC-17 के सेट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इमोशनल हो गए और धर्मेंद्र के साथ काम करने के अपने अनुभव भी शेयर किए।
आपको बता दें कि 'Ikkis' फिल्म की स्टारकास्ट बिग बी के शो 'कौन बनेगा करोड़पति-सीजन 17' के सेट पर पहुंची थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और डायरेक्टर श्रीराम राघवन फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले सभी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया। वहीं, धर्मेंद्र को याद करते हुए अमिताभ बच्चन की आंखें नम हो गईं। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए बिग बी ने कहा, 'इक्कीस' हम सबके लिए धर्मेंद्र की आखिरी अनमोल निशानी है। जिसे वो करोड़ों लोगों के लिए छोड़ गए। एक आर्टिस्ट अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग ही करना चाहता है। यही मेरे दोस्त, मेरे परिवार और मेरे आदर्श मिस्टर धर्मेंद्र देओल ने किया।'
आपको बता दें कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती सिर्फ फिल्मी नहीं, बल्कि रियल थी। शायद यही वजह रही कि जब बिग बी धर्मेंद्र के बारे में बोल रहे थे तो उनकी आवाज कांप रही थी। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं, 'मिस्टर धर्म सिर्फ एक शख्स नहीं थे। वो एक एहसास थे और एहसास कभी छोड़ता नहीं। ये याद बन जाता है, दुआएं बनकर साथ चलता है, जो आपको आगे बढ़ाता रहता है।'
फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती एक मिसाल बन गई थी। बिग बी ने फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया, 'एक बार हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे। जैसा कि मैं कहता हूं धर्मेंद्र के पास शारीरिक ताकत थी, वो पहलवान थे, हीरो थे। उनकी फिजीकल ताकत का उदाहरण मैंने भी देखा था। मौत के सीन में मेरे अंदर जो तड़प आपने स्क्रीन पर देखी, वो रियल थी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी जोर से पकड़ा था कि दर्द अपने आप मेरी एक्टिंग में दिख रहा था। मेरी वहां पर नेचुरल एक्टिंग हुई थी।'
फिल्म 'इक्कीस' के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने धर्मेंद्र को याद करते हुए क'हा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि उन्होंने मेरी आखिरी फिल्म में काम किया। उनकी आखिरी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी जिसमें वे बेहद शानदार थे। वहीं, पाताललोक फेम एक्टर जयदीप अहलावत ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, 'मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि फिल्म में मेरे ज्यादातर सीन उनके साथ थे। सेट पर कभी लगा ही नहीं कि सुपरस्टार हमारे साथ हैं। वे परिवार जैसे लगते थे।'
फिल्म इक्कीस साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को रिलीज हो चुकी है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म से अगस्त्य नंदा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, वहीं, अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहीं हैं।
