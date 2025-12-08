‘ज़िन्दगी मेरी दिलचस्प इक दास्तां हुई…’, धर्मेंद्र की कलम से निकली ऐसी ही 11 चुनिंदा शायरियां

अगर ये कहा जाए कि धर्मेंद्र की असल जिंदगी की कहानी काफी फिल्मी थी तो ये गलत नहीं होगा। उनकी फिल्मी कहानी की शुरुआत हुई 8 दिसंबर 1935, को पंजाब के लुधियाना के एक गांव साहनेवाल से। ये वहीं गांव है जिसकी मिट्टी में धर्मेंद्र का बचपन बीता। यही वो गांव है जहां उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था, मन तो था बस कि आस-पास अप्सराएं घूमती रहें। काम था बस सिनेमा में जाने का सपना देखना। वो कहते हैं ना कि बच्चे के मन को मां के अलावा कोई समझ नहीं सकता। मां के कहने पर धर्मेंद्र ने टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और फिल्मों में काम करने का उनका सपना सच हुआ। 1960 में आई फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से फिल्मी परदे पर कदम रखा। वहीं, 1966 में आई फिल्म 'फूल और पत्थर' उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने उनको एक एक्शन हीरो की पहचान दिलाई। यही वो फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही-मैन बनाया।