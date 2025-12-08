‘ज़िन्दगी मेरी दिलचस्प इक दास्तां हुई…’, धर्मेंद्र की कलम से निकली ऐसी ही 11 चुनिंदा शायरियां

फोटो डिजाइन पत्रिका। (फोटो सोर्स: @aapkadharam)
Dharmendra 90th Birthday:धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा के वो एक्टर थे जिन्होंने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए। कभी वो रोमांटिक हीरो बनकर हीरोइन के साथ गाना गाते दिखे तो कभी हीरोइन के जीजा को फंसाने के लिए शुद्ध हिंदी बोलते हुए नजर आये। कभी कॉमेडी करते हुए नजर आये तो कभी हीरोइन को सताने वाले बदमाशों के साथ हाथापाई करते भी दिखे। फिल्मी दुनिया के इतर अगर उनकी रियल लाइफ पर बात की जाए तो उनकी निजी जिंदगी किसी से छुपी नहीं है। उन्होने अपनी जिंदगी में दो शादियां कीं।
अगर ये कहा जाए कि धर्मेंद्र की असल जिंदगी की कहानी काफी फिल्मी थी तो ये गलत नहीं होगा। उनकी फिल्मी कहानी की शुरुआत हुई 8 दिसंबर 1935, को पंजाब के लुधियाना के एक गांव साहनेवाल से। ये वहीं गांव है जिसकी मिट्टी में धर्मेंद्र का बचपन बीता। यही वो गांव है जहां उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था, मन तो था बस कि आस-पास अप्सराएं घूमती रहें। काम था बस सिनेमा में जाने का सपना देखना। वो कहते हैं ना कि बच्चे के मन को मां के अलावा कोई समझ नहीं सकता। मां के कहने पर धर्मेंद्र ने टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और फिल्मों में काम करने का उनका सपना सच हुआ। 1960 में आई फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से फिल्मी परदे पर कदम रखा। वहीं, 1966 में आई फिल्म 'फूल और पत्थर' उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने उनको एक एक्शन हीरो की पहचान दिलाई। यही वो फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही-मैन बनाया।
वहीं, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी रानी की प्रेम कहानी' में वो आखिरी बार शबाना आजमी के साथ रोमांस करते नजर आये। बता दें कि उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इसी साल 2025 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। 24 नवम्बर 2025 को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने चाहने वालों के दिलों में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गए। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने एक्टिंग करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हमेशा के लिए फैंस को सुनहरी यादें दीं।
फिल्मों में आने से पहले उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता हुए। फिल्मों में आने के बाद उनको ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी से प्यार हो गया और शादीशुदा होते हुए और बिना पहली पत्नी को छोड़े उन्होंने उनसे शादी की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां ईशा और आहना देओल हुईं। धर्मेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों को बराबर का सम्मान और प्यार दिया।
धर्मेंद्र अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे और उनके लिए पोस्ट करते थे। कभी वो फैंस को गुड मॉर्निंग सन्देश देते तो कभी अपनी शायरी के जरिए जिंदगी की सीख देते थे। वो आये दिन इंस्टग्राम (@aapkadharam) पर शायरी पोस्ट करते थे जिनको उन्होंने खुद ही लिखा था। आज धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी कलम से निकली कुछ शायरी आपके लिए लाए हैं।
आप भी पढ़िए धर्मेंद्र की कलम से निकली कुछ बेहतरीन शायरीयां
धर्मेंद्र भले ही इस दुनिया से चले गए लेकिन उनकी बातें, उनकी मुस्कान, उनकी इंसानियत और उनका व्यक्तित्व कभी मर नहीं सकता।
