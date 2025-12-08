8 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़, अचानक आए शख्स ने गलत तरीके से छुआ, देखें वीडियो

Kanika Kapoor: सिंगर कनिका कपूर स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थीं और तब ही अचानक एक शख्स भीड़ से आया और उसने स्टेज पर चढ़कर कनिका के साथ छेड़छाड़ की। इसका वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 08, 2025

Singer Kanika Kapoor Groped By Man on stage attempting to lift in meghalaya video goes viral

सिंगर कनिका कपूर के साथ हुई छेड़छाड़

Kanika Kapoor News: बॉलीवुड की फेमस सिंगर कनिका कपूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सिंगर के साथ स्टेज पर एक चौंकाने वाली घटना हुई है। कनिका अपनी परफॉर्मेंस दे रही थीं, तभी एक अज्ञात शख्स स्टेज पर दौड़कर आया और उन्हें अचानक गोद में उठाने की कोशिश करने लगा। इस हरकत को देख वहां मौजूद भीड़ भी हैरान रह गई, लेकिन समय रहते सिक्योरिटी ने दखल दिया और सिंगर को बचाया।

कनिका कपूर के साथ हुई छेड़छाड़ (Singer Kanika Kapoor Groped By Man)

यह पूरी घटना मेघालय में हो रहे मे-गोंग फेस्टिवल के दौरान हुई है। इसका वीडियो जैसे ही सामने आया सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिंगर परफॉर्मेंस दे रही थीं, तभी एक अनजान आदमी अचानक स्टेज पर कूद गया और बिना किसी चेतावनी के उन्हें पैरों से जबरदस्त पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा और फिर वह उन्हें कंधों से भी पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा।

कनिका स्टेज पर दे रही थीं परफोर्मेंस (Bollywood Singer Kanika Kapoor Video)

हालांकि, इस डरावने अनुभव के बावजूद कनिका ने तुरंत खुद को संभाला और पीछे हट गईं। वह साफ तौर पर घबराई हुई नजर आईं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए गाना जारी रखा। कुछ ही सेकंड में, उनकी सिक्योरिटी टीम हरकत में आई और उस घुसपैठिए को काबू करके स्टेज से नीचे उतार दिया।

फिलहाल, इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की कोई पक्की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि, इस घटना ने ऑनलाइन बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़का दिया है। फैंस सार्वजनिक इवेंट्स में परफॉर्म करने वाले कलाकारों के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग कर रहे हैं।

कम कमाई पर भी की थी बात (Kanika Kapoor News)

कनिका के साथ यह परेशान करने वाला वाकया उस समय हुआ है, जब उन्होंने कुछ समय पहले ही प्लेबैक सिंगर्स की कम कमाई की कड़वी सच्चाई को उजागर किया था। उर्फी जावेद के साथ एक बातचीत में, कनिका कपूर ने दावा किया था कि प्लेबैक सिंगर्स को बहुत कम सैलरी मिलती है।

कनिका ने बताया था कि उन्हें अपने शुरुआती प्रोजेक्ट्स के लिए केवल 101 रुपये दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के कुछ सबसे बड़े सिंगर्स को भी उनके सबसे बड़े हिट गानों के लिए सही मुआवजा, रॉयल्टी या पब्लिशिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। 'बेबी डॉल' और 'चिट्टियां कलाइयां' जैसे चार्टबस्टर गानों के लिए जानी जाने वाली कनिका कपूर बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाजों में से एक हैं।

Published on:

08 Dec 2025 03:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़, अचानक आए शख्स ने गलत तरीके से छुआ, देखें वीडियो

