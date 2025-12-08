सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़, अचानक आए शख्स ने गलत तरीके से छुआ, देखें वीडियो

हालांकि, इस डरावने अनुभव के बावजूद कनिका ने तुरंत खुद को संभाला और पीछे हट गईं। वह साफ तौर पर घबराई हुई नजर आईं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए गाना जारी रखा। कुछ ही सेकंड में, उनकी सिक्योरिटी टीम हरकत में आई और उस घुसपैठिए को काबू करके स्टेज से नीचे उतार दिया।



फिलहाल, इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की कोई पक्की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि, इस घटना ने ऑनलाइन बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़का दिया है। फैंस सार्वजनिक इवेंट्स में परफॉर्म करने वाले कलाकारों के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग कर रहे हैं।