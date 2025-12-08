धर्मेंद्र के निधन से हेमा मालिनी का हुआ बुरा हाल, पोस्ट में लिखा- आप मेरा दिल तोड़कर…

हेमा मालिनी ने किया धर्मेंद्र के जन्मदिन पर पोस्ट
Hema Malini Post Dharmendra: पति धर्मेंद्र के निधन से हेमा मालिनी का दिल एक दम टूट गया है। उन्होंने उनके जाने के बाद अपनी हालत पर पोस्ट किया है और धर्मेंद्र को 90वें जन्मदिन पर बधाई दी है। हेमा मालिनी ने जो लिखा है उसे पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच कितना गहरा और सच्चा प्यार था।
हेमा मालिनी और पूरा देओल परिवार धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका पहला जन्मदिन मना रहा है। ऐसे में पहले ईशा देओल फिर सनी देओल और अब हेमा मालिनी ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने धर्मेंद्र संग रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो माय डियर हार्ट। दो हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है जब आप मेरा दिल तोड़कर मुझे छोड़कर चले गए। मैं धीरे-धीरे अपने आप को संभाल रही हूं और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे।"
हेमा मालिनी ने आगे लिखा, "हमारी साथ बिताई जिंदगी की खुशी भरी यादें कभी मिट नहीं सकतीं और उन पलों को याद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि हमने इतने प्यारे साल साथ बिताए हैं। हमारी दो खूबसूरत बेटियों के लिए जो एक-दूसरे के लिए हमारे प्यार का सबूत हैं। इन सभी खूबसूरत, खुशहाल यादों के लिए जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। आपके जन्मदिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपको शांति और खुशी की दौलत दें, जिसके आप हकदार हो, आपकी विनम्रता, अच्छे दिल और इंसानियत के लिए आपके प्यार के लिए। एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो प्यारे।"
हेमा मालिनी से पहले धर्मेंद्र को जन्मदिन की बधाई सनी देओल और ईशा देओल ने दी थी। पूरा देओल परिवार इस समय गम में डूबा हुआ है। धर्मेंद्र अपने 90वें जन्मदिन से पहले पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए। कई रिपोर्ट्स में आया था कि हेमा मालिनी और ईशा देओल धर्मेंद्र के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थीं, लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र का निधन हो गया।
