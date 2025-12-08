धर्मेंद्र के निधन से हेमा मालिनी का हुआ बुरा हाल, पोस्ट में लिखा- आप मेरा दिल तोड़कर…

हेमा मालिनी ने आगे लिखा, "हमारी साथ बिताई जिंदगी की खुशी भरी यादें कभी मिट नहीं सकतीं और उन पलों को याद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि हमने इतने प्यारे साल साथ बिताए हैं। हमारी दो खूबसूरत बेटियों के लिए जो एक-दूसरे के लिए हमारे प्यार का सबूत हैं। इन सभी खूबसूरत, खुशहाल यादों के लिए जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। आपके जन्मदिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपको शांति और खुशी की दौलत दें, जिसके आप हकदार हो, आपकी विनम्रता, अच्छे दिल और इंसानियत के लिए आपके प्यार के लिए। एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो प्यारे।"