धर्मेंद्र से शादी के बाद हेमा मालिनी को करनी पड़ी थी बी-ग्रेड फिल्में? खुद बताया था बड़ा कारण

इस मुश्किल समय के बारे में हेमा मालिनी की बायोग्राफी 'Hema Malini: Beyond The Dream Girl' में पूरी बात बताई गई है, जिसे राम कमल मुखर्जी ने लिखा है। हेमा मालिनी ने जब अपना करियर शुरू किया, तो उनके माता-पिता (जया चक्रवर्ती और वी.एस. रामानुजम चक्रवर्ती) ने उन्हें खूब सपोर्ट किया था। वह लगातार हिट फिल्में दे रही थीं और 70 के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं थी, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में उन्हें पता चला कि उन पर सरकार का 1 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, और उन्हें यह पूरी रकम एक साथ चुकानी होगी। उस समय यह रकम काफी ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि एक्टर्स करोड़ों में नहीं कमाते थे।