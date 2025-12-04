सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को रखा अस्थि विसर्जन से दूर? कौन-कौन हुआ शामिल, जानें

धर्मेंद्र का हुआ अस्थि विसर्जन
Dharmendra Asthi Visarjan: बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हुआ था। निधन के बाद खबर थी कि धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इससे दूर रखा गया था, लेकिन अब एक्टर की हरिद्धार में अस्थियां विसर्जित हुईं और इस बार भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नजर नहीं आईं। जहां उनके बेटे मौजूद थे। वहां उनकी बेटियां नहीं दिखीं।
धर्मेंद्र के पारिवारिक पुरोहित पंडित संदीप पाराशर श्रोत्रिय ने इस बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्थि विसर्जन का यह कर्म पूरी तरह से निजी रखा गया था। हर की पौड़ी पर अस्थियां विसर्जित की गईं, और इस दौरान मीडिया या आम लोगों को दूर रखा गया था। इसमें उन्होंने बताया कि पूरा परिवार मंगलवार को ही यहां पहुंच गया था।
अस्थि विसर्जन से पहले सभी कर्मकांड एक निजी होटल में संपन्न किए गए थे और अस्थियां विसर्जन के समय सनी देओल, बॉबी देओल, दोनों एक्टर के बेटे और एक उनके मामा का लड़का भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुआ था। उसने भी करण देओल के साथ अस्थियां विसर्जन में साथ दिया था। इसके अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था।
बता दें, जैसे की धर्मेंद्र पंजाबी थे और पंजाबियों में पिता की अस्थि विसर्जन में महिलाएं शामिल हो सकती हैं, और आजकल यह आम हो रहा है, हालांकि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है। पारंपरिक रूप से, दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन जैसी रस्में परिवार के पुरुष सदस्य ही करते थे, लेकिन यह निषेध नहीं बल्कि एक सामाजिक परंपरा रही है। अब महिलाएं भी इन रस्मों में हिस्सा लेती हैं।
ऐसे में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां पिता की अस्थि विसर्जन में भी शामिल नहीं हुईं। क्या सनी देओल ने उन्हें नहीं बुलाया या हेमा मालिनी एक बार फिर पति धर्मेंद्र के पहले परिवार से एक सामान्य दूरी बनाकर रखना चाहती हैं? फैंस इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं लेकिन अभी देओल परिवार कुछ भी कहना नहीं चाहता। वहीं, वह लगातार मीडिया से प्राइवेसी की मांग कर रहा है।
धर्मेंद्र काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, वह रिकवर हो रहे थे और घर भी लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और 24 नवंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके दोनों परिवारों के मतभेद जो सामने नहीं आते थे वह अब लगातार सामने आ रहे हैं।
