सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को रखा अस्थि विसर्जन से दूर? कौन-कौन हुआ शामिल, जानें

Dharmendra Asthi Visarjan: बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हुआ था। निधन के बाद खबर थी कि धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इससे दूर रखा गया था, लेकिन अब एक्टर की हरिद्धार में अस्थियां विसर्जित हुईं और इस बार भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नजर नहीं आईं। जहां उनके बेटे मौजूद थे। वहां उनकी बेटियां नहीं दिखीं।