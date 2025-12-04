4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को रखा अस्थि विसर्जन से दूर? कौन-कौन हुआ शामिल, जानें

Dharmendra Asthi Visarjan: धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बेटों ने पिता की अस्थियां विसर्जित कर दी हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रेयर मीट की तरह अस्थियां विसर्जन में भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां शामिल नहीं हुईं...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 04, 2025

did Sunny Deol kept stepmother Hema Malini and his daughter away from dharmendra asthi visarjan

धर्मेंद्र का हुआ अस्थि विसर्जन

Dharmendra Asthi Visarjan: बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हुआ था। निधन के बाद खबर थी कि धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को इससे दूर रखा गया था, लेकिन अब एक्टर की हरिद्धार में अस्थियां विसर्जित हुईं और इस बार भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नजर नहीं आईं। जहां उनके बेटे मौजूद थे। वहां उनकी बेटियां नहीं दिखीं।

धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन में नहीं गई हेमा मालिनी (Dharmendra Asthi Visarjan Hema Malini)

धर्मेंद्र के पारिवारिक पुरोहित पंडित संदीप पाराशर श्रोत्रिय ने इस बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्थि विसर्जन का यह कर्म पूरी तरह से निजी रखा गया था। हर की पौड़ी पर अस्थियां विसर्जित की गईं, और इस दौरान मीडिया या आम लोगों को दूर रखा गया था। इसमें उन्होंने बताया कि पूरा परिवार मंगलवार को ही यहां पहुंच गया था।

अस्थि विसर्जन से पहले सभी कर्मकांड एक निजी होटल में संपन्न किए गए थे और अस्थियां विसर्जन के समय सनी देओल, बॉबी देओल, दोनों एक्टर के बेटे और एक उनके मामा का लड़का भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुआ था। उसने भी करण देओल के साथ अस्थियां विसर्जन में साथ दिया था। इसके अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था।

महिलाएं हो सकती हैं पिता की अस्थि विसर्जन में शामिल (Dharmendra Asthi Visarjan)

बता दें, जैसे की धर्मेंद्र पंजाबी थे और पंजाबियों में पिता की अस्थि विसर्जन में महिलाएं शामिल हो सकती हैं, और आजकल यह आम हो रहा है, हालांकि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है। पारंपरिक रूप से, दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन जैसी रस्में परिवार के पुरुष सदस्य ही करते थे, लेकिन यह निषेध नहीं बल्कि एक सामाजिक परंपरा रही है। अब महिलाएं भी इन रस्मों में हिस्सा लेती हैं।

हेमा मालिनी ने बनाकर रखी सनी देओल संग दूरी (Hema Malini And His Daughter Esha Deol And Ahana Deol)

ऐसे में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां पिता की अस्थि विसर्जन में भी शामिल नहीं हुईं। क्या सनी देओल ने उन्हें नहीं बुलाया या हेमा मालिनी एक बार फिर पति धर्मेंद्र के पहले परिवार से एक सामान्य दूरी बनाकर रखना चाहती हैं? फैंस इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं लेकिन अभी देओल परिवार कुछ भी कहना नहीं चाहता। वहीं, वह लगातार मीडिया से प्राइवेसी की मांग कर रहा है।

24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन (Dharmendra Death)

धर्मेंद्र काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, वह रिकवर हो रहे थे और घर भी लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और 24 नवंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके दोनों परिवारों के मतभेद जो सामने नहीं आते थे वह अब लगातार सामने आ रहे हैं।  

ये भी पढ़ें

सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने
बॉलीवुड
Sunny Deol wanted to immerse father dharmendra Dharmendra Asthi Visarjan But could not do this big reason

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

04 Dec 2025 01:42 pm

Published on:

04 Dec 2025 01:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को रखा अस्थि विसर्जन से दूर? कौन-कौन हुआ शामिल, जानें

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

"धुरंधर" एक्टर रणवीर सिंह की डाइट प्लान, रोज खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा…

Ranveer Singh, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Actor Ranveer Singh, Ranveer Singh eats shilajit and ashwagandha,
लाइफस्टाइल

‘सैयारा’ फेम अहान पांडे बने टॉप एक्टर, जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर

'सैयारा' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अहान पांडे बने टॉप एक्टर, जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर
बॉलीवुड

सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने

Sunny Deol wanted to immerse father dharmendra Dharmendra Asthi Visarjan But could not do this big reason
बॉलीवुड

कपिल शर्मा को जिस TV ने बनाया स्टार, उसी का उड़ाया मजाक, बोले- हम टीवी पर आलसी…

Kapil Sharma
बॉलीवुड

IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: युवा एक्टर्स का दबदबा, शाहरुख–सलमान टॉप लिस्ट से बाहर; बेस्ट डायरेक्टर रैंकिंग में टर्निंग पॉइंट

IMDb Top 10 Most Popular Indian Stars of 2025
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.