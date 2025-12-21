21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आप उंगली नहीं उठा सकते… जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार

Zakir Khan And Javed Akhtar: जावेद अख्तर की एक टिप्पणी पर कॉमेडियन जाकिर खान ने कड़ा पलटवार किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 21, 2025

आप उंगली नहीं उठा सकते... जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार

जावेद अख्तर और जाकिर खान (सोर्स: x)

Zakir Khan And Javed Akhtar: फेमस कॉमेडियन जाकिर खान ने दिग्गज लेखक और गीतकार जावेद अख्तर के एक पुराने बयान पर अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कॉमिक्स में गाली-गलौज के इस्तेमाल पर टिप्पणी की थी। जावेद अख्तर ने एक बार कहा था कि कॉमेडियन वास्तव में मजेदार होते हैं, उन्हें अपने जोक्स में गालियां यूज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि गाली-गलौज की भाषा मिर्च के समान होती है जो फ्लेवर बढ़ाती है, मगर अच्छे कॉमिक्स के लिए इसकी जरूरत नहीं होती।

जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार

इतना ही नहीं, पिछले साल जावेद अख्तर ने एक टीवी शो में कहा था, "अगर बातचीत फीकी है तो थोड़ी गाली-गलौज डाल दें, जिससे एनर्जी आ जाए, बोलो" उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे गरीब इलाकों में लोग ज्यादा मिर्च खाते हैं क्योंकि उनका खाना थोड़ा फिक्का होता है, वैसे ही भाषा में गाली-गलौज फ्लेवर बढ़ाने के लिए जरूरी होती है, लेकिन अगर कोई कॉमिक अच्छा है तो उसे मिर्च यानी गाली-गलौज की जरूरत नहीं पड़ती।

जाकिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया, "मैं जावेद अख्तर की बहुत इज्जत करता हूं और उनके काम को भी पसंद करता हूं। एक आर्टिस्ट के तौर पर उनकी सोच और भाषा की समझ बहुत प्रभावित करती है। उनकी ये बात सही है कि अच्छे कॉमेडियन अपनी भाषा के जरिये बिना गाली-गलौज के भी बना जा सकता हैं।"

जावेद अख्तर की इस राय को सभी कॉमिक्स पर

हालांकि, जाकिर ने ये भी साफ किया कि जावेद अख्तर की इस राय को सभी कॉमिक्स पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "हर कॉमिक का अपना अंदाज होता है और सभी शुरुआत में बेहतर सीखते और समझते भी हैं, ताकि अच्छा बने, तो आप उंगली नहीं उठा सकते।" बता दें, जावेद अख्तर की बात को ध्यान में रखते हुए, जाकिर खान ने नजरिया बदला और उसे अपनाया है जो कलाकारों की विविधता और स्वतंत्रता को सम्मान देता है। जावेद अख्तर, जो सलीम-जावेद की जोड़ी के हिस्से के रूप में फिल्मी दुनिया के सबसे टैलेंटेड लेखक में से एक माने जाते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 Dec 2025 04:36 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आप उंगली नहीं उठा सकते… जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Toxic के पोस्टर ने मचा दी है सनसनी, अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

Kiara Advan Film Toxic
बॉलीवुड

मेरे पास पैसे नहीं… मानहानि केस पर रोते हुए कुमार सानू की एक्स-वाइफ ने तोड़ी चुप्पी

मैं सानू से रिक्वेस्ट करती हूं, मत करो... मानहानि केस पर पहली बार खुलकर बोलीं कुमार सानू की एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्य
बॉलीवुड

एक डायलॉग, कई टेक और घोड़े की लात, Sholay के इस सीन की शूटिंग में आईं कई मुश्किलें

एक डायलॉग, कई टेक और घोड़े की लात, Sholay के इस सीन की शूटिंग में आईं कई मुश्किलें
बॉलीवुड

गोविंदा ने इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को किया था रिजेक्ट, कर देते Yes तो होते ‘सुपरस्टार’

Govinda 62th Birthday actor rejected this 3 blockbuster movies if he yes now he is superstar
बॉलीवुड

सिर्फ 7 एपिसोड, लेकिन मजा भरपूर, 4 सहेलियों की कहानी OTT पर बनी सबकी फेवरेट

सिर्फ 7 एपिसोड, लेकिन मजा भरपूर, 4 सहेलियों की कहानी OTT पर बनी सबकी फेवरेट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.