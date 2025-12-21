मेरे पास पैसे नहीं… मानहानि केस पर रोते हुए कुमार सानू की एक्स-वाइफ ने तोड़ी चुप्पी

उन्होंने इस पूरे मामले को बेइज्जती बताया और कहा, "मेरे बड़े बेटे की शादी हो रही थी, और उस समय भी हमें इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। ये हमारे परिवार के लिए बेहद शर्मनाक है।" इतना ही नहीं, रीता ने ये भी बताया कि वे इस मामले में काउंटर-केस दायर करने की योजना बना रही हैं, उन्होंने कुमार सानू से अपील करते हुए कहा, "मैं उनसे अदालत में मिलूंगी और हाथ जोड़कर कहूंगी कि कृपया एक अच्छा इंसान बनो और मेरे तीन बच्चों के पिता बनो। अगर तुम हमसे प्यार नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें परेशान मत करो।" रीता का कहना है कि 63 साल की उम्र में फिर से कोर्ट के चक्कर में पड़ना उनके लिए काफी दर्दनाक है।