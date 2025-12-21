मेरे पास पैसे नहीं… मानहानि केस पर रोते हुए कुमार सानू की एक्स-वाइफ ने तोड़ी चुप्पी

कुमार सानू (सोर्स: X)
Kumar Sanu ex-wife Statement: बॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू की एक्स-वाइफ और उनके तीन बेटों की मां, रीता भट्टाचार्य ने हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज मानहानि नोटिस को लेकर रिएक्ट किया है। रीता ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इस मानहानि नोटिस से बेहद शॉक लगा है और ये पूरी घटना उनके और उनके बेटों के लिए बेइज्जती भरी है।
इतना ही नहीं, रीता ने ये भी बताया कि इस नोटिस में उनके खिलाफ 50 करोड़ की मांग की गई है, जबकि मीडिया ने दावा किया था कि सानू ने 30 लाख रुपये की मांग की है और उन्होंने कहा, "मुझे यकीन नहीं होता कि कुमार सानू इतने पैसे कैसे सोच रहे हैं कि मेरे पास हैं, रोते हुए बोली मेरे पास पैसे नहीं, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, ये समझ से बाहर है।"
दरअसल, ये मामला तब शुरू हुआ जब कुमार सानू की पूर्व प्रेमिका कुनिका सदानंद ने टीवी शो बिग बॉस में अपने उन किस्सों का खुलासा किया, जिनमें उन्होंने सानू के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया था। कुनिका के इस बयान के जवाब में रीता ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात बताई थी।
रीता ने ये भी बताया कि पिछले कई सालों से उन्होंने कुमार सानू के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया है उन्होंने कहा, "कुमार सानू ने हमें हमेशा ब्लॉक कर रखा है। मैंने कई बार कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। तब मैंने उनके ऑफिस के जरिए कॉल करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।"
उन्होंने इस पूरे मामले को बेइज्जती बताया और कहा, "मेरे बड़े बेटे की शादी हो रही थी, और उस समय भी हमें इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। ये हमारे परिवार के लिए बेहद शर्मनाक है।" इतना ही नहीं, रीता ने ये भी बताया कि वे इस मामले में काउंटर-केस दायर करने की योजना बना रही हैं, उन्होंने कुमार सानू से अपील करते हुए कहा, "मैं उनसे अदालत में मिलूंगी और हाथ जोड़कर कहूंगी कि कृपया एक अच्छा इंसान बनो और मेरे तीन बच्चों के पिता बनो। अगर तुम हमसे प्यार नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें परेशान मत करो।" रीता का कहना है कि 63 साल की उम्र में फिर से कोर्ट के चक्कर में पड़ना उनके लिए काफी दर्दनाक है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग