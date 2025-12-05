दिव्या खोसला ने इंडस्ट्री को बताया मगरमच्छ, अपने तलाक पर भी दिया बड़ा बयान

दिव्या खोसला ने तलाक पर की बात
Divya Khosla Dig On Industry: एक्ट्रेस और फिल्ममेकर दिव्या खोसला ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'रेडिट' पर 'आस्क मी एनीथिंग' (AMA) सेशन रखा था। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस के तमाम सवालों के जवाब दिए और अपने करियर के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी खुलकर बात की।
दिव्या ने अपने पति और T-Series के चेयरमैन भूषण कुमार के साथ तलाक की अफवाहों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बॉलीवुड के जहरीलेपन पर उन्होंने कहा कि बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा पड़ा है, जहां उन्हें उनके बीच से रास्ता निकालना है।
दिव्या खोसला से एक यूजर ने 'आस्क मी एनीथिंग' में सीधा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि बॉलीवुड में फैले टॉक्सिक माहौल, जहरीलेपन और लगातार बढ़ते दिखावे के दबाव के बीच वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे रखती हैं? इस पर दिव्या का जवाब काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, "मुझे खुद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, जो चारों तरफ मगरमच्छों से भरी हुई है, और आपको उन्हीं के बीच से अपना रास्ता बनाना पड़ता है।"
दिव्या ने आगे कहा कि सबसे जरूरी चीज है अपने आप के लिए सच्चे रहना। दिव्या ने साफ शब्दों में कहा, "मैं काम पाने के लिए अपनी आत्मा कभी नहीं बेच सकती। काम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब आप इस दुनिया से ऊपर जाएं, तो आपके पास अपने अच्छे कर्मों का एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए।"
चैट सेशन के दौरान एक यूजर ने दिव्या खोसला से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि क्या वह अब तलाकशुदा हैं? इस सवाल पर दिव्या ने मजाकिया और चिढ़ने वाले अंदाज में जवाब दिया, "नहीं, लेकिन मीडिया सचमुच यही चाहता है।"
दरअसल, दिव्या खोसला और भूषण कुमार के तलाक की खबरें कुछ समय सुर्खियों में आई थीं, जब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने नाम के साथ लगा 'कुमार' सरनेम हटा दिया था। यहां तक कहा गया था कि दिव्या ने टी-सीरीज को भी अनफॉलो कर दिया है। उस समय, दिव्या और भूषण के प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में साफ किया था कि उनका तलाक नहीं हो रहा है, बल्कि दिव्या ने ज्योतिषीय कारणों से अपना नाम बदला है।
बता दें, दिव्या खोसला ने साल 2005 में भूषण कुमार से शादी की थी और उनका एक बेटा है, जिसका नाम रुहान है। प्रोफेशनल फ्रंट पर, दिव्या आखिरी बार थ्रिलर-कॉमेडी फिल्म 'एक चतुर नार' में एक्टर नील नितिन मुकेश के साथ नजर आई थीं और हाल ही में उन्होंने मुकेश भट्ट के साथ एक अपना ऑडियो लीक किया था जिसे शेयर कर उन्होंने बॉलीवुड का काला सच सबके सामने लाया था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग