दिव्या खोसला ने इंडस्ट्री को बताया मगरमच्छ, अपने तलाक पर भी दिया बड़ा बयान

दिव्या खोसला से एक यूजर ने 'आस्क मी एनीथिंग' में सीधा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि बॉलीवुड में फैले टॉक्सिक माहौल, जहरीलेपन और लगातार बढ़ते दिखावे के दबाव के बीच वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे रखती हैं? इस पर दिव्या का जवाब काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, "मुझे खुद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, जो चारों तरफ मगरमच्छों से भरी हुई है, और आपको उन्हीं के बीच से अपना रास्ता बनाना पड़ता है।"