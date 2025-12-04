“धुरंधर” एक्टर रणवीर सिंह खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा… मस्कुलर बॉडी के लिए और क्या करते हैं ये

रणवीर सिंह की फाइल फोटो | Photo- Ranveer Singh/ Instagram
Ranveer Singh Diet Plan : रणवीर सिंह की "धुरंधर" फिल्म (Dhurandhar Film) का लुक आपने देखा होगा। इस मूवी में भी उनकी मस्कुलर बॉडी सबका ध्यान खींच रही है। हालांकि, रणवीर हमेशा से ही खुद को फिट (Ranveer Singh Fitness) रखने का काम करते हैं। इस तरह की बॉडी के लिए वो शिलाजीत, अश्वगंधा जैसी कई हेल्दी चीजें खाते हैं। साथ ही करते हैं जिम में मेहनत तब जाकर डोले शोले दिखते हैं। चलिए, रणवीर सिंह की डाइट व वर्कआउट प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये बातें एक्टर ने खुद बताई हैं।
फिल्म "धुरंधर" को लेकर काफी चर्चा चल रही है। एक्टर रणवीर सिंह का लुक काफी दमदार है। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ रणवीर का मस्कुलर लुक कमाल का है। हालांकि, ये पहली बार नहीं है। अक्सर रणवीर अपने लुक से फैंस का दिल जीतने का काम करते हैं।
केवल जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है। ये बात लगभग हर जिम ट्रेनर कहता है। इसके साथ चाहिए एक सख्त डाइट प्लान, क्योंकि जब तक प्रोटीन या जरूरी पोषक तत्व आप लेंगे नहीं तब तक मसल्स बिल्ड कैसे होंगे। इसलिए तो रणवीर सिंह अपने लिए एक सख्त डाइट प्लान बना रखे हैं।
मुझसे कुछ भी पूछें- “Ask Me Anything” सेशन के दौरान रणवीर सिंह ने अपनी डाइट को लेकर एक यूजर को जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि वो प्रोटीन बेस्ड और लो कार्ब्स (protein-based, low-carb diet plan) वाली चीजों को खाना पसंद करते हैं। सफर में भी वो इस तरह की चीजों को खाने के लिए साथ लेकर चलते हैं।
रणवीर सिंह ने बताया कि वो नाश्ता में नट्स और ओट्स खाते हैं। इसके अलावा भी बताया कि वो चॉकलेट चिप्स, इम्यूनिटी शॉट्स, डिटॉक्स जूस, प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स, शिलाजीत, अश्वगंधा मिश्रित लड्डू आदि चीजों को खाते हैं। इससे वो खुद को स्वस्थ रख पाते हैं।
पर्दे पर तो रणवीर धुरंधर है ही, पर्सनल लाइफ में भी वो वैसे ही है। इसके लिए वो घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। यही सब वजह है कि रणवीर असल जिंदगी में पूरी तरह एक्टिव नजर आते हैं। वाकई उनका कोई जोड़ ही नहीं है।
