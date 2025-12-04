“धुरंधर” एक्टर रणवीर सिंह खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा… मस्कुलर बॉडी के लिए और क्या करते हैं ये

Ranveer Singh Diet Plan : रणवीर सिंह की "धुरंधर" फिल्म (Dhurandhar Film) का लुक आपने देखा होगा। इस मूवी में भी उनकी मस्कुलर बॉडी सबका ध्यान खींच रही है। हालांकि, रणवीर हमेशा से ही खुद को फिट (Ranveer Singh Fitness) रखने का काम करते हैं। इस तरह की बॉडी के लिए वो शिलाजीत, अश्वगंधा जैसी कई हेल्दी चीजें खाते हैं। साथ ही करते हैं जिम में मेहनत तब जाकर डोले शोले दिखते हैं। चलिए, रणवीर सिंह की डाइट व वर्कआउट प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये बातें एक्टर ने खुद बताई हैं।