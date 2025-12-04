4 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

“धुरंधर” एक्टर रणवीर सिंह खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा… मस्कुलर बॉडी के लिए और क्या करते हैं ये

Ranveer Singh Diet Plan : एक्टर रणवीर सिंह की "धुरंधर" फिल्म (Dhurandhar Film) वाले लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है। चलिए, जानते हैं कि रणवीर क्या खाकर मस्कुलर बॉडी बनाते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 04, 2025

Ranveer Singh, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Actor Ranveer Singh, Ranveer Singh eats shilajit and ashwagandha,

रणवीर सिंह की फाइल फोटो | Photo- Ranveer Singh/ Instagram

Ranveer Singh Diet Plan : रणवीर सिंह की "धुरंधर" फिल्म (Dhurandhar Film) का लुक आपने देखा होगा। इस मूवी में भी उनकी मस्कुलर बॉडी सबका ध्यान खींच रही है। हालांकि, रणवीर हमेशा से ही खुद को फिट (Ranveer Singh Fitness) रखने का काम करते हैं। इस तरह की बॉडी के लिए वो शिलाजीत, अश्वगंधा जैसी कई हेल्दी चीजें खाते हैं। साथ ही करते हैं जिम में मेहनत तब जाकर डोले शोले दिखते हैं। चलिए, रणवीर सिंह की डाइट व वर्कआउट प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये बातें एक्टर ने खुद बताई हैं।

"धुरंधर" में रणवीर का धांसू लुक

फिल्म "धुरंधर" को लेकर काफी चर्चा चल रही है। एक्टर रणवीर सिंह का लुक काफी दमदार है। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ रणवीर का मस्कुलर लुक कमाल का है। हालांकि, ये पहली बार नहीं है। अक्सर रणवीर अपने लुक से फैंस का दिल जीतने का काम करते हैं।

Ranveer Singh Diet Plan : डाइट को लेर सख्त रहते हैं रणवीर सिंह

केवल जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है। ये बात लगभग हर जिम ट्रेनर कहता है। इसके साथ चाहिए एक सख्त डाइट प्लान, क्योंकि जब तक प्रोटीन या जरूरी पोषक तत्व आप लेंगे नहीं तब तक मसल्स बिल्ड कैसे होंगे। इसलिए तो रणवीर सिंह अपने लिए एक सख्त डाइट प्लान बना रखे हैं।

प्रोटीन बेस्ड और लो कार्ब्स वाली डाइट

मुझसे कुछ भी पूछें- “Ask Me Anything” सेशन के दौरान रणवीर सिंह ने अपनी डाइट को लेकर एक यूजर को जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि वो प्रोटीन बेस्ड और लो कार्ब्स (protein-based, low-carb diet plan) वाली चीजों को खाना पसंद करते हैं। सफर में भी वो इस तरह की चीजों को खाने के लिए साथ लेकर चलते हैं।

नाश्ता में क्या खाते हैं रणवीर सिंह

रणवीर सिंह ने बताया कि वो नाश्ता में नट्स और ओट्स खाते हैं। इसके अलावा भी बताया कि वो चॉकलेट चिप्स, इम्यूनिटी शॉट्स, डिटॉक्स जूस, प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स, शिलाजीत, अश्वगंधा मिश्रित लड्डू आदि चीजों को खाते हैं। इससे वो खुद को स्वस्थ रख पाते हैं।

फिटनेस के मामले में भी धुरंधर हैं रणवीर

पर्दे पर तो रणवीर धुरंधर है ही, पर्सनल लाइफ में भी वो वैसे ही है। इसके लिए वो घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। यही सब वजह है कि रणवीर असल जिंदगी में पूरी तरह एक्टिव नजर आते हैं। वाकई उनका कोई जोड़ ही नहीं है।

IPL Team Menu: नींबू पानी, चिकन-मटन, चावल… सुबह से रात तक देखिए क्या खाते हैं क्रिकेटर्स
लाइफस्टाइल
IPL 2025 From Breakfast to dinner ipl players food menu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

डाइट और फिटनेस

रणवीर सिंह

Updated on:

04 Dec 2025 11:40 am

Published on:

04 Dec 2025 11:39 am

Hindi News / Lifestyle News / “धुरंधर” एक्टर रणवीर सिंह खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा… मस्कुलर बॉडी के लिए और क्या करते हैं ये

