Sperm Count Food: पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने वाले 10 फूड्स, जो नेचुरली बढ़ा सकते हैं स्पर्म काउंट

Sperm Count Food: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान-पान, तनाव और अनहेल्दी आदतों का असर पुरुषों की फर्टिलिटी पर साफ नजर आने लगा है। स्पर्म काउंट कम होना अब सिर्फ उम्र से जुड़ी समस्या नहीं रही, बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ा एक आम हेल्थ इश्यू बन चुका है। अच्छी बात यह है कि सही डाइट अपनाकर इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। कुछ पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स नेचुरल तरीके से स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप भी बिना दवाओं के फर्टिलिटी सुधारना चाहते हैं, तो ये 10 फूड्स आपकी डेली डाइट का हिस्सा बन सकते हैं।