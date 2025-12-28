Kidney Stone: पथरी से परेशान हैं? दवाओं से पहले आजमाएं ये फल के बीज, दर्द से मिल सकती है राहत

Kidney stone treatment at home|फोटो सोर्स – Gemini
Kidney Stone:किडनी में पथरी की समस्या आजकल आम होती जा रही है और इसके साथ आने वाला दर्द किसी को भी परेशान कर सकता है। कई लोग तुरंत दवाओं या इलाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद और घरेलू उपायों में कुछ प्राकृतिक चीजों को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक है पपीता के बीज (Papaya seeds for kidney stone), जिन्हें अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। माना जाता है कि सही तरीके और सीमित मात्रा में सेवन करने पर ये बीज किडनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं और पथरी से जुड़ी परेशानी में राहत देने में मददगार हो सकते हैं।
अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि पपीते के बीज सीधे तौर पर किडनी स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। यानी इन्हें “इलाज” कहना सही नहीं होगा। हालांकि, इन्हें किडनी की सेहत के लिए सहायक जरूर माना जाता है।
पपीता के ताजें बीजों को सबसे पहले अच्छी तरह धो लें। इन्हें सीधे चबाकर भी खाया जा सकता है या फिर पीसकर पाउडर बना लें और गुनगुने पानी या शहद के साथ सेवन करें। कुछ लोग बीजों को छाया में सुखाकर हल्का सा कूटकर भी लेते हैं, यह तरीका भी अपनाया जा सकता है।
शुरुआत: 5–6 बीज, दिन में एक बार
अधिकतम: 10–12 बीज से ज्यादा नहीं
अवधि: 7–10 दिन तक, फिर ब्रेक लें
दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि किडनी ठीक से काम कर सके और पथरी से जुड़ी परेशानी न बढ़े। ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और सोडा जैसे ड्रिंक्स से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये पथरी की समस्या को बढ़ा सकते हैं। अगर सेवन के दौरान जलन, उलटी, चक्कर या दर्द बढ़ने लगे तो इसे तुरंत बंद कर दें। पपीता के बीज सुबह खाली पेट या नाश्ते से करीब 30 मिनट पहले लेना बेहतर माना जाता है, ताकि शरीर उन्हें ठीक से एब्जॉर्ब कर सके।
