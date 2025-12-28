Kidney Stone: पथरी से परेशान हैं? दवाओं से पहले आजमाएं ये फल के बीज, दर्द से मिल सकती है राहत

Kidney Stone:किडनी में पथरी की समस्या आजकल आम होती जा रही है और इसके साथ आने वाला दर्द किसी को भी परेशान कर सकता है। कई लोग तुरंत दवाओं या इलाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद और घरेलू उपायों में कुछ प्राकृतिक चीजों को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक है पपीता के बीज (Papaya seeds for kidney stone), जिन्हें अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। माना जाता है कि सही तरीके और सीमित मात्रा में सेवन करने पर ये बीज किडनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं और पथरी से जुड़ी परेशानी में राहत देने में मददगार हो सकते हैं।