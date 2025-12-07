Kidney Health Foods: किडनी की गंदगी और टॉक्सिन निकालने में नंबर-1 हैं ये 3 फूड्स

Foods that remove kidney toxins|फोटो सोर्स – Freepik
Kidney Health Foods: किडनी हमारे शरीर की सबसे मेहनती ऑर्गन में से एक है, जो दिनभर खून से टॉक्सिन और गंदगी फिल्टर करती रहती है। लेकिन खराब डाइट, कम पानी और बढ़ती लाइफस्टाइल समस्याओं के कारण किडनी पर बोझ बढ़ने लगता है। ऐसे में रोजमर्रा की डाइट में कुछ नेचुरल फूड्स शामिल करके आप किडनी को अंदर से साफ रखने में बड़ी मदद कर सकते हैं। यहां बताए गए ये 3 फूड्स न सिर्फ टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, बल्कि किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रखने में भी सबसे प्रभावी माने जाते हैं।
लाल शिमला मिर्च किडनी-फ्रेंडली सब्जियों में शामिल की जाती है क्योंकि इसमें पोटैशियम और फॉस्फोरस कम होता है, जबकि एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर पाए जाते हैं जो हृदय और किडनी दोनों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं। NIH की एक स्टडी के अनुसार, लाल शिमला मिर्च में मौजूद कैप्सैसिन किडनी की नर्व एक्टिविटी और अंदरूनी ब्लड फ्लो को प्रभावित करके उसकी फिजियोलॉजी को बेहतर बना सकता है। इससे किडनी का कार्य अधिक संतुलित और प्रभावी रहता है।
छोटी होने के बावजूद ब्लूबेरी पोषण से बेहद भरपूर होती हैं और किडनी की सेहत के लिए सुपरफूड मानी जाती हैं। यूके नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार आधा कप ब्लूबेरी में 150 mg से भी कम पोटैशियम होता है, इसलिए यह पोटैशियम-रिस्ट्रिक्टेड डाइट वालों के लिए भी सुरक्षित विकल्प है। इसके एंटीऑक्सिडेंट्स वैस्कुलर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जिससे किडनी पर दबाव कम होता है।
ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोधों के अनुसार, सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी फैटी फिश में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन कम करने और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लगातार सूजन, दोनों ही किडनी रोगों के प्रमुख कारण हैं। ऐसे में फैटी फिश का नियमित सेवन CKD के जोखिम को कम कर सकता है और किडनी के काम करने की क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
