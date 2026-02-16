Sesame Laddu For Hair Growth: सुबह खाली पेट बस 1 लड्डू! घर पर बनाएं ये हेयर ग्रोथ बूस्टर लड्डू और देखें कमाल

Sesame Laddoo For Hair Growth: सभी के घरों में सर्दियों में तिल खाया जाता है। लेकिन अब इसे हेयर सुपरफूड कहा जा रहा है। आजकल सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं और हर दूसरी रील में कोई न कोई छोटे-छोटे तिल के लड्डू बनाता दिख रहा है। कई लोगों का मानना है कि तिल के लड्डू खाने से कुछ हफ्तों में ही बाल झड़ना बंद हो जाता है और नए बाल आना शुरू हो जाते हैं।