Sugar Harmful for Hair: मीठे का शौक बन रहा है बालों का दुश्मन? इन वार्निंग सिग्नल्स को न करें नजरअंदाज

बालों की सेहत सुधारने के लिए सबसे जरूरी है ब्लड शुगर को स्थिर रखना। रिफाइंड शुगर और मैदे की जगह साबुत अनाज, दालें और सब्जियों जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चुनना फायदेमंद होता है। फाइबर से भरपूर भोजन शुगर के अवशोषण को धीमा करता है और इंसुलिन के उतार-चढ़ाव को कम करता है।पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। सही हाइड्रेशन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन और पोषक तत्वों की सप्लाई बेहतर बनाता है। बाल धोते समय माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें ताकि स्कैल्प की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर सुरक्षित रहे। हल्की स्कैल्प मसाज से भी रक्त प्रवाह बढ़ता है और फॉलिकल्स को सपोर्ट मिलता है।नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट को नजरअंदाज न करें। नियमित नींद और तनाव कम करने की आदतें हार्मोन बैलेंस को स्थिर रखती हैं, जिससे हेयर ग्रोथ साइकल मजबूत होती है।