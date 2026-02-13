Valentine’s Day Wishes In Hindi: वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को दिल छू लेने वाली शायरियां भेजकर कहें, “हैप्पी वैलेंटाइन डे”

1-करनी है खुदा से एक गुजारिश

तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले

हर जनम में साथी हो तुम जैसा

या फिर कभी जिंदगी ही ना मिले।



2- आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते

होंठों से कुछ कह नहीं सकते

कैसे बयां करें हम आपको हाल इस दिल का

तुम्हीं हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते।

Happy Valentine Day

3- तेरी मोहब्बत से ये दिल बहक जाता है

तेरा नाम लूं तो चेहरा चमक जाता है

कैसे बयां करें हम हाल इस दिल का

तुम ही हो जिसके बगैर मैं रह नहीं पाता हूं



4- अच्छा लगता हैं तेरा नाम

मेरे नाम के साथ जैसे

कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी होकिसी हसीन शाम के साथ !



5- यादों की बरसात लिए

दुआओं की सौगात लिए

दिल की गहराई से

चांद की रोशनी से

फूलों के कागज पर

आपके लिए सिर्फ तीन लफ्ज

आई लव यू!!



6-तेरी आंखों में जो प्यार का समंदर है

वो मेरे लिए पूरी दुनिया का मंजर है

रहूं तेरा, तू रहे मेरी अब बस यही आरजू है।



7-कागज भी हमारे पास है,

कलम भी हमारे पास है,

लिखूं तो क्या लिखूं जनाब,

ये दिल तो आपके पास है।



8-तेरे बिना तो मेरा दिल अधूरा है,

तू ही मेरी हंसी, तू ही मेरी तन्हाई,

वैलेंटाइन डे पर तुमसे बस यही कहता हूं,

तुम हो मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा ख्वाब और तुमसे हमेशा प्यार करता रहूं।



9-कुछ बीते पल की यादें सजाए रखना,

कुछ आने वाले पल से आरजू लगाए रखना,

ये पल तो यूं ही आते-जाते रहेंगे,

बस होठों पे अपनी मुस्कुराहट बनाए रखना!



10-हमारे दिल से दिल मिलाकर तो देखो

सारे जहां की खुशियां तेरे दामन में रख देंगे

हमसे प्यार का इजहार कर के तो देखो।



11-हर धड़कन में तेरा एहसास बसता है,

तेरे बिना मेरा दिल तरसता है,

वैलेंटाइन डे पर बस इतना कहना है,

तेरी बाहों में ही मुझे सुकून मिलता है!