13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Valentine’s Day 2026: वैलेंटाइन डे 2026 पर यहां दिए गए Wishes, Shayari, Messages और Instagram Captions भेजकर करें विश

51+ Valentine’s Day 2026 Wishes, Shayari, Messages and Instagram Captions: आज की इस स्टोरी में हम 51+ वैलेंटाइन डे विशेज, शायरी, मैसेज और इंस्टाग्राम कैप्शन शेयर कर रहे हैं। इनमें से आप अपनी पसंद काकोई भी एक मैसेज भेजकर, शायरी कार्ड पर लिखकर या सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के साथ कैप्शन लिखकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 13, 2026

Valentine’s Day 2026 Wishes

Valentine’s Day 2026 Wishes

51+ Valentine’s Day 2026 Wishes, Shayari, Messages and Instagram Captions: हर साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले वेलेंटाइन वीक का इंतजार प्यार में डूबे कपल्स पूरे साल बेसब्री से करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक हफ्ता नहीं, बल्कि अपने जज्बातों को खुलकर जाहिर करने का एक खास मौका होता है। इसलिए आज की इस स्टोरी में हम 51+ वैलेंटाइन डे विशेज, शायरी, मैसेज और इंस्टाग्राम कैप्शन शेयर कर रहे हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी एक मैसेज भेजकर, शायरी कार्ड पर लिखकर या सोशल मीडिया पोस्ट करने के साथ कैप्शन लिखकर अपने प्यार का इजहार कर पार्टनर को स्पेशल फील करा अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।

51+ वेलेंटाइन डे विशेज इन हिंदी 2026 (Valentine Day Wishes in Hindi) 

  1- तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया कर देती है रोशन

तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी को बना देता है खूबसूरत

वेलेंटाइन डे पर करता हूं वादा, रहूंगा तुम्हारे साथ सदा

Happy Valentine Day, Love

2- करनी है खुदा से एक गुजारिश

तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले

हर जनम में साथी हो तुम जैसा

या फिर कभी जिंदगी ही ना मिले।

Happy Valentine Day 2026

3- जिंदगी हुई गुलजार,

जबसे बनकर आई हो बहार।

कभी न जाना छोड़कर,

नहीं हम हो जाएंगे बेकार।।

हैप्पी वेलेंटाइन डे, मेरी लाइफ।।

4- कैसे बदल दूं मैं फितरत ये अपनी,

मुझे तुम्हें सोचते रहने की आदत सी हो गई है।

Happy Valentine’s Day Love

5- आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते

होंठों से कुछ कह नहीं सकते

कैसे बयां करें हम आपको हाल इस दिल का

तुम्हीं हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते।

Happy Valentine Day Love

6-तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं,

जैसे खुशबू के बिना गुलाब।

तुम मेरी जिंदगी महकाती हो,

जैसे कोई गुलदस्ता हो गुलाब का।।

आई लव यू! हैप्पी वेलेंटाइन डे 2026

7-बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है,

फिर सोच मेरे लिए तू कितनी जरूरी है।

Happy Valentine’s Day Love

8- तेरी मोहब्बत से ये दिल बहक जाता है

तेरा नाम लूं तो चेहरा चमक जाता है

कैसे बयां करें हम हाल इस दिल का

तुम ही हो जिसके बगैर मैं रह नहीं पाता हूं

Happy Valentine Day Love

9-तुम मेरी जिंदगी का वो उजाला हो,

जिसने अंधेरे को कर दिया है गुमनाम

तुम्हारे बिना न रह पाउंगा सनम

क्योंकि तुम ही हो अब मेरी सुबह-शाम।।

हैप्पी वेलेंटाइन डे, लव

10-हूं मैं दीवारें छत है पिया तू,

रब की मुझे निमत है पिया तू,

मेरे लिए तू बरकत का ताबीज़ है।

Happy Valentine’s Day Love

11-मेरे बस में नहीं अब हाल-ए-दिल बयां करना,

बस इतना समझ लो, लफ्ज़ कम और मोहब्बत है बेइंतहा!

Happy Valentine’s Day Love

12-गुलाब की खूबसूरती भी फीकी सी लगती है,

जब तेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है,

यूं ही मुस्कुराते रहना मेरे प्यार तू,

तेरी खुशियों से मेरी सांसें जी उठती

13-अच्छा लगता हैं तेरा नाम

मेरे नाम के साथ जैसे

कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो

किसी हसीन शाम के साथ !

Happy Valentine's Day

14-कहूं खुदा से क्या मैं आपके वास्ते, 

जिंदगी की सारी बहार मिले आपके रास्ते

संबंधित खबरें

Valentine’s Day 2026 Wishes

Valentine’s Day Wishes In Hindi: वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को दिल छू लेने वाली शायरियां भेजकर कहें, “हैप्पी वैलेंटाइन डे”

MahaShivratri Outfits

MahaShivratri Outfits: दिखना है सबसे हटके? इस महाशिवरात्रि बस अपनाएं इन 5 एक्ट्रेसेस का सीक्रेट स्टाइल

MahaShivratri Look Ideas 2026

MahaShivratri Look Ideas 2026: क्या आप भी शिवरात्रि पर वही पुराना स्टाइल पहनती हैं? इस साल बदलें अपना फैशन सेंस, देखें लेटेस्ट ट्रेंड्स

Mahashivratri Mehendi Designs 2026

Mahashivratri Mehendi Designs: इस साल की सबसे अनोखी शिव मेहंदी, जिसे देख पड़ोसन भी पूछेगी, कहां से लगवाई?

Rajasthan Budget 2026

क्या GenZ तैयार हैं? AI लैब्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, Rajasthan Budget 2026 में वो सब है जो सबने सिर्फ फिल्मों में देखा था

Unmarried Couples Hotel Rules

Unmarried Couples Hotel Rules: वैलेंटाइन डे पर होटल जानें वाले अनमैरिड कपल जान लें अपने 5 अधिकार, वरना छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी!

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026: इस 13 फरवरी को सिर्फ किस ही काफी नहीं! पार्टनर को खुश करने के लिए करें ये काम, बदल जाएगी लाइफ

Hug Day Shayari 2026

Hug Day Shayari 2026 In Hindi: इस हग डे, गले लगाकर कह दें प्यार भरी शायरियां जो बना दे आपका दिन खास

Bael Patra health Benefits

Bael Patra Benefits in Hindi: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला ये पत्ता, इन 5 लोगों के लिए है अमृत समान

Spring Skincare Tips

Spring Skincare Tips: गर्मी में भी चेहरे पर बनी रहेगी गुलाबी निखार और स्किन रहेगी सॉफ्ट, बस करें ये 7 काम

ये वादा रहा हमारा आपसे,

कभी जुदा न होंगे हम आपसे.

Happy Valentines Day

15-यादों की बरसात लिए

दुआओं की सौगात लिए

दिल की गहराई से

चांद की रोशनी से

फूलों के कागज पर

आपके लिए सिर्फ तीन लफ्ज

आई लव यू!! Happy Valentine’s Day Love

16-गुलाब की खूबसूरती भी फीकी सी लगती है,

जब तेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है,

यूं ही मुस्कुराते रहना मेरे प्यार तू,

तेरी खुशियों से मेरी सांसें जी उठती

 Happy Valentine’s Day Love

51+ वेलेंटाइन डे शायरी इन हिंदी 2026 (Valentine Day Romantic Shayari in Hindi) 

16-अपनी मखमूर निगाहों को न दो इज़्न-ए-खिराम, बढ़ गई और अगर प्यास तो फिर क्या होगा- शायर लखनवी

17-तुम से छुट कर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुम को ही याद किया तुम को भुलाने के लिए- निदा फाजली

18-अज़ीज़ इतना ही रक्खो कि जी सँभल जाए अब इस क़दर भी न चाहो कि दम निकल जाए-उबैदुल्लाह अलीम

19- उसे पाक नजरों से चूमना भी इबादतों में शुमार है, कोई फूल लाख करीब हो कभी मैंने उसे छुआ नहीं- बशीर बद्र

20-दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब-ए-गम गुजार के- फैज अहमद फैज

21-कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो- मोहसिन नकवी

22- हुआ है तुझ से बिछड़ने के बाद ये मालूम, की तू नहीं था तिरे साथ एक दुनिया थी- अहमद फराज

23- मोहब्बत और इबादत में फर्क तो है नां, सो छीन ली है तिरी दोस्ती मोहब्बत ने- इफ्तिखार मुगल

24-न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाक़ात की-बशीर बद्र

25-हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएँगे ,अभी कुछ बे-क़रारी है सितारो तुम तो सो जाओ-क़तील शिफ़ाई

26-आज तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है- अज्म शाकरी

27-दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हसीं गुनाह किए जा रहा हूँ मैं-जिगर मुरादाबादी

28-तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊँगा, यूँ करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो-बशीर बद्र

29-तिरे लिए तो झुकाना भी सर इबादत है, अगर झुका न सके दिल तो बंदगी क्या है- असगर वेलोरी

30-तुम से बिछड़ कर ज़िंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा हैं-इफ़्तिख़ार आरिफ़

31-सितारों से आगे जहां और भी है, अतुम से बिछड़ कर ज़िंदा हैं

51+ वेलेंटाइन डे विश करने के लिए मैसेज (Valentine Day message) 

32-तेरे बिना अधूरा है मेरा जीवन,

तेरी हंसी से खिल उठे मेरा मन

कब तक छुपा कर रखूं ये प्यार,

आज कह देता हूं, तू है मेरा संसार

33-तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई,

तेरी खुशी मेरी जान बन गई,

कैसे कहें कितना चाहते हैं तुम्हें,

तेरा नाम ही मेरी दुनिया बन गई।

34-आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते

होंठों से कुछ कह नहीं सकते

कैसे बयां करें हम आपको हाल इस दिल का

तुम्हीं हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते।

Happy Valentine Day 2026

35-तेरा हाथ थामकर चलना है,

हर मुश्किल में साथ निभाना है,

जब तक है सांसें इस तन में,

बस तेरा ही होकर रहना है।

36-वैलेंटाइन का हफ्ता आ रहा है, ज़रा दिल संभाल कर रखना,

हर रोज इजहार होगा, मुझे बस अपना बना कर रखना।

हैप्पी वैलेंटाइन वीक

37-हर सुबह तुम्हारा ख्याल आता है,

हर शाम तुम्हारा इंतज़ार होता है,

ना जाने कैसा रिश्ता है तुमसे,

बिना कहे ही प्यार हो जाता है।

38-चांद तारे भी शरमा जाए 

तेरी बातें दिल को भा जाए 

क्या बनोगी मेरी जिंदगी की रानी 

बस तुम और मैं, यही कहानी

39-तुम ही मेरी दुनिया

तुमसे मिलकर ऐसा लगा,

जैसे अधूरी कहानी पूरी हो गई,

जो सपने देखे थे अकेले में,

वो तुम्हारे साथ सच हो गई।

40-तैयार हो जाओ तुम भी अब मेरे प्यार के रंग में,

इस हफ्ते के बाद भी हर दिन सिर्फ “हम” लिखा होगा ज़िंदगी के ढंग में।

41-तेरी आँखों में जो बात है,

वो शब्दों में कहाँ होती है,

सच्ची मोहब्बत वही होती है,

जो खामोशी में भी महसूस होती है।

42-ना दूर रहना तुम कभी हमसे,

ना नाराज़ होना किसी बात पर,

तुम साथ हो तो सब अपना है,

वरना क्या रखा है इस संसार में।

43-सात दिन नहीं, सात एहसास हैं,

हर दिन बस तुम्हारे पास हैं।

वैलेंटाइन वीक है जान मेरी,

अब दिल से कोई छुट्टी मत लेना, बस मेरे साथ रहना।

हैप्पी वैलेंटाइन 

44-तेरी आंखों में जो प्यार का समंदर है

वो मेरे लिए पूरी दुनिया का मंजर है

रहूं तेरा, तू रहे मेरी अब बस यही आरजू है।

Happy Valentine's Day 2026

45-कसूर तो था ही इन निगाहों का,

जो चुपके से दीदार कर बैठा,

हमने तो खामोश रहने की ठानी थी,

पर बेवफा ये जुबान इजहार कर बैठा

46-कैलेंडर ने बताया है, प्यार का मौसम आया है,

मेरी बाहों में रहने की आदत, फिर से डाल लो ज़रा।

हैप्पी वैलेंटाइन 

51+ वेलेंटाइन डे पर पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम कैप्शन (Valentine Day instagram captions) 

47-तुम हो तो हर दिन वेलेंटाइन है ❤️

48-Forever Valentine ❤️

49-मेरी मुस्कान की वजह सिर्फ तुम हो 💕

50-Love you today & always 💞

51-दिल की धड़कन में बस तुम ही तुम हो 💓

52-तुम मिले तो दुनिया मिल गई 🌹

53-My person. My love. 💖

54-Together is my favorite place 🥰55-तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो 💌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

वैलेंटाइन डे

Published on:

13 Feb 2026 05:26 pm

Hindi News / Lifestyle News / Valentine’s Day 2026: वैलेंटाइन डे 2026 पर यहां दिए गए Wishes, Shayari, Messages और Instagram Captions भेजकर करें विश

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Valentine’s Day Wishes In Hindi: वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को दिल छू लेने वाली शायरियां भेजकर कहें, “हैप्पी वैलेंटाइन डे”

Valentine’s Day 2026 Wishes
लाइफस्टाइल

MahaShivratri Outfits: दिखना है सबसे हटके? इस महाशिवरात्रि बस अपनाएं इन 5 एक्ट्रेसेस का सीक्रेट स्टाइल

MahaShivratri Outfits
लाइफस्टाइल

MahaShivratri Look Ideas 2026: क्या आप भी शिवरात्रि पर वही पुराना स्टाइल पहनती हैं? इस साल बदलें अपना फैशन सेंस, देखें लेटेस्ट ट्रेंड्स

MahaShivratri Look Ideas 2026
लाइफस्टाइल

Mahashivratri Mehendi Designs: इस साल की सबसे अनोखी शिव मेहंदी, जिसे देख पड़ोसन भी पूछेगी, कहां से लगवाई?

Mahashivratri Mehendi Designs 2026
लाइफस्टाइल

क्या GenZ तैयार हैं? AI लैब्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, Rajasthan Budget 2026 में वो सब है जो सबने सिर्फ फिल्मों में देखा था

Rajasthan Budget 2026
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.