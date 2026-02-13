Mahashivratri Mehendi Designs: इस साल की सबसे अनोखी शिव मेहंदी, जिसे देख पड़ोसन भी पूछेगी, कहां से लगवाई?

MahaShivratri Mehendi Designs2026 (source: freepik)
Mahashivratri Mehendi Designs: महाशिवरात्रि करीब आते ही भगवान शिव को समर्पित इस पावन रात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। शिवरात्रि का पर्व केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, यह उत्सव है शिव-शक्ति के मिलन का। इस पवित्र अवसर पर महिलाएं हाथों को मेहंदी से सजाती हैं। इस साल में मेहंदी के डिजाइन्स में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां भारी-भरकम डिजाइन्स की जगह सिम्बॉलिक शिव आर्ट डिजाइन्स को बेहद पसंद किया जा रहा है। आइए, एक नजर डालते हैं इस साल के डिजाइन्स पर।
यह डिजाइन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें सादगी पसंद है। हथेली के ठीक बीच में एक सुंदर त्रिशूल बनाएं और उसके साथ एक छोटा सा डमरू भी बनाएं। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और डमरू से निकलने वाली ध्वनि मन को शांति देती है। यह दिखने में बहुत ही साफ और कूल लगता है, जिसे आप बहुत जल्दी बना सकती हैं।
अगर आप थोड़ा भारी और सुंदर डिजाइन चाहती हैं, तो हाथ पर शिव जी का पोर्ट्रेट बनवाएं। डिजाइन में उनकी लंबी जटाएं, गले में सांप और माथे पर तीसरी आंख दिखाएं। यह डिजाइन हाथ पर एक पेंटिंग जैसा खूबसूरत लगता है। इसे कलाई के पास फूलों या बारीक बेल के साथ जोड़कर और भी शानदार बनाया जा सकता है।
यह डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही पवित्र और सरल है। हथेली पर एक बड़ा ओम लिखकर उसके ऊपर महादेव वाला प्यारा सा आधा चांद बना दें। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए है जो कम समय में मेहंदी बनाना चाहती है। उंगलियों पर छोटे-छोटे बिंदु लगाकर इसे एक अलग लुक दिया जा सकता है।
मंडला का मतलब है हथेली के बीच में एक बड़ा गोल घेरा बनाना। इस घेरे के अंदर शिव जी की कोई आकृति या ओम लिखकर चारों तरफ बारीक जाली वाली डिजाइन बनाई जाती है। सफाई के साथ यह डिजाइन हाथ को भरा-भरा दिखाता है। मंदिर जाने या पूजा में बैठने के लिए यह डिजाइन सुंदर लगता है।
हाथ के पीछे की तरफ के लिए यह डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसमें शिव जी की तरह तीन लंबी रेखाएं बनाई जाती हैं और बीच में एक बड़ी लाल बिंदी रखी जाती है। यह डिजाइन बहुत ही सुंदर दिखता है और इसे बनाना बहुत आसान है। जो लोग पूरी हथेली नहीं भरना चाहते, उनके लिए यह बेस्ट स्टाइल है।
हथेली के बीच में एक प्यारा सा शिवलिंग बनाएं और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे फूलों की डिजाइन बनाएं। शिवलिंग सादगी और श्रद्धा का प्रतीक है। उंगलियों पर बेलपत्र की पत्तियां बनाकर इसे पूरा किया जा सकता है। यह डिजाइन बहुत ही शांत और भक्ति भरा अहसास देता है।
