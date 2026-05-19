महंगे मोबाइल-कपड़ों को छोड़, ‘एक्सपेरिएंशियल लिविंग’ पर पैसे खर्च कर रहे हैं युवा! जानिए क्या है यह नया ट्रेंड? 

एक्सपेरिएंशियल लिविंग (representative image)| image credit gemini
Why Youth are Choosing Experiences Over Things: एक्सपेरिएंशियल लिविंग नाम का ट्रेंड इन दिनों तेजी से फैल रहा है। युवा अब महंगी चीजों को जमा करने की बजाय यादगार अनुभव पर पैसा खर्च करना पसंद कर रहे हैं। चाहे वो अनोखी ट्रेवल, वेलनेस रिट्रीट, वर्कशॉप, एडवेंचर कैंप या कल्चरल इमर्शन ट्रिप हो, युवा 'खरीदने' की बजाय 'जीने' पर फोकस कर रहे हैं।
यह ऐसी जीवनशैली है, जिसमें लोग भौतिक वस्तुओं पर खर्च करने की बजाय ऐसे अनुभवों पर निवेश करते हैं, जो उन्हें याद रहें, उन्हें बदलें और उन्हें बेहतर इंसान बनाएं।
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