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महंगे मोबाइल-कपड़ों को छोड़, ‘एक्सपेरिएंशियल लिविंग’ पर पैसे खर्च कर रहे हैं युवा! जानिए क्या है यह नया ट्रेंड? 

Experiential Living in India: जहां पहले लोग पैसे बचाकर महंगी-महंगी चीजें खरीदना पसंद करते थे, वहीं आज का युवा 'एक्सपेरिएंशियल लिविंग' पर पैसे खर्च कर रहा है। आइए जानते हैं, क्या है यह नया ट्रेंड?

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भारत

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Priyambada yadav

May 19, 2026

Experiential Living, Why Youth are Choosing Experiences Over Things

एक्सपेरिएंशियल लिविंग (representative image)| image credit gemini

Why Youth are Choosing Experiences Over Things: एक्सपेरिएंशियल लिविंग नाम का ट्रेंड इन दिनों तेजी से फैल रहा है। युवा अब महंगी चीजों को जमा करने की बजाय यादगार अनुभव पर पैसा खर्च करना पसंद कर रहे हैं। चाहे वो अनोखी ट्रेवल, वेलनेस रिट्रीट, वर्कशॉप, एडवेंचर कैंप या कल्चरल इमर्शन ट्रिप हो, युवा 'खरीदने' की बजाय 'जीने' पर फोकस कर रहे हैं।

क्या है 'एक्सपेरिएंशियल लिविंग'? (What is Experiential Living?)

यह ऐसी जीवनशैली है, जिसमें लोग भौतिक वस्तुओं पर खर्च करने की बजाय ऐसे अनुभवों पर निवेश करते हैं, जो उन्हें याद रहें, उन्हें बदलें और उन्हें बेहतर इंसान बनाएं।

एक्सपेरिएंशियल लिविंग के मुख्य तरीके (Main Ways to Experience It)

  • अनोखी और सस्टेनेबल ट्रेवल: (सोलो ट्रिप, ट्रेकिंग, होमस्टे)
  • वेलनेस और योग रिट्रीट
  • स्किल बेस्ड वर्कशॉप: (पॉटरी, कुकिंग, फोटोग्राफी, डांस)
  • एडवेंचर एक्टिविटीज: (स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, वाइल्डलाइफ सफारी)
  • कल्चरल और लोकल एक्सपीरियंस: (विलेज स्टे, फूड ट्रेल्स, आर्ट कैंप)

एक्सपेरिएंशियल लिविंग को कैसे अपनाएं? (How to Adopt this Lifestyle?)

  • बजट का 30-40 फीसदी अनुभव पर खर्च करें।
  • साल में 2-3 मीनिंगफुल ट्रिप्स प्लान करें।
  • लोकल वर्कशॉप और रिट्रीट जॉइन करें।
  • गिफ्ट देने में भी अनुभव दें (जैसे स्पा डे, कुकिंग क्लास)।
  • 'लेस स्टफ, मोर स्टोरीज' का मंत्र अपनाएं और खुशी साझा करें।

क्यों पॉपुलर है एक्सपेरिएंशियल लिविंग ट्रेंड? (Why is this Trend Popular?)

  • युवा 'स्टफोकेशन' (बहुत ज्यादा सामान होने की थकान) से गुजर चुके हैं। महंगे सामान खरीदने के बाद भी खुशी क्षणिक रह जाती है। वहीं अनुभव लंबे समय तक याद रहते हैं और कहानियां बनाते हैं।
  • सोशल मीडिया पर अब 'थिंग्स आई बॉट' की बजाय 'थिंग्स आई एक्सपीरियंस्ड' वाली पोस्ट्स ज्यादा वायरल हो रही हैं। अनुभवों पर खर्च करने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं।
  • भारत में यह ट्रेंड और भी तेजी से बढ़ रहा है। हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, केरलम और राजस्थान के अनोखे अनुभव युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं।
  • 'एक्सपेरिएंशियल लिविंग' हमें याद दिला रहा है कि जिंदगी चीजों से नहीं, अनुभवों से बनती है। जो यादें हम बनाते हैं, वही हमारा सबसे कीमती खजाना है। यदि आप भी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो आज से ही अपना अगला अनुभव प्लान कीजिए।

इन बातों का रखें ध्यान (Important Considerations):

  • अनुभव महंगे भी हो सकते हैं, स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है।
  • सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए अनुभव न खरीदें, असली आनंद लें।
  • सस्टेनेबल और लोकल एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दें।
  • बैलेंस बनाए रखें। जरूरी चीजों पर भी खर्च करें।
  • अनुभव ऐसा चुनें, जो आपको सच में खुश करें।

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Published on:

19 May 2026 01:44 pm

Hindi News / Lifestyle News / महंगे मोबाइल-कपड़ों को छोड़, ‘एक्सपेरिएंशियल लिविंग’ पर पैसे खर्च कर रहे हैं युवा! जानिए क्या है यह नया ट्रेंड? 

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