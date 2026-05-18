योग से शरीर का तापमान कैसे करें कम? जानिए बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले 5 आसान योग

Yoga Poses To Cool Down Body Temperature: हमारी जीवनशैली का गहरा संबंध प्रकृति और बदलते मौसम से होता है। योग भी हमें प्रकृति और मौसम को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसे अनदेखा करने से शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। योग शास्त्र में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। योग शास्त्र में मौसम के अनुसार जीवन जीने के इस तरीके को ऋतुचर्या का नाम दिया गया है। इसमें हर मौसम के लिए अलग-अलग आसन, प्राणायाम, ध्यान और खान-पान बताए गए हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति के अनुसार ही चलता है, अगर बाहर गर्मी है तो हमारे शरीर में भी गर्मी बढ़ेगी। इसलिए इस मौसम में ठंडे, मीठे और तरल पदार्थ लेने चाहिए। इसी तरह, हमें ऐसे योग आसन और प्राणायाम करने चाहिए जो शरीर को ठंडक पहुंचाएं। योग एक्सपर्ट अतुल व्यास से आइए इससे जुड़े कुछ योग आसन जानते हैं।